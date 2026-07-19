Jafet Soto ataca sin tapujos a Mariano Torres tras el Herediano vs Saprissa

Enojo por la fuerte infracción que cometió el argentino en la Recopa de Costa Rica.

Jafet Soto y una nueva polémica | @csherediano1921

La Recopa de Costa Rica 2026 no solo dejó a Herediano celebrando un nuevo título, sino también una fuerte polémica que tuvo como protagonista a Mariano Torres. Tras el partido, Jafet Soto criticó duramente al capitán de Saprissa por la acción que terminó con su expulsión y por la forma en que reaccionó al abandonar el terreno de juego.

El mediocampista argentino vio la tarjeta roja luego de una fuerte entrada sobre Emerson Bravo, una jugada que fue sancionada de inmediato por el árbitro Steven Madrigal debido al exceso de fuerza empleado. La decisión arbitral generó reclamos por parte del conjunto morado, mientras Torres permaneció durante varios minutos en la cancha protestando antes de retirarse.

Finalizado el encuentro, Soto respaldó completamente la decisión del juez central y cuestionó tanto la infracción como la actitud del futbolista de Saprissa. El presidente florense aseguró que la expulsión era inevitable y consideró que el comportamiento del argentino tras recibir la roja fue una falta de respeto.

⏰ 45+4' Revisión de una posible roja para Mariano Torres y la decisión es que si hay expulsión en Saprissa.

➡️ VAR Telecable Costa Rica pic.twitter.com/TqZ6P9DSYN — FUTV (@FUTVCR) July 18, 2026

“Creo que el árbitro hizo lo que tenía que hacer, pero después quedarse porque no me da la gana salir de la cancha, pues yo no sé qué se cree ese muchacho“, manifestó el dirigente, quien además recordó que grandes figuras han pasado por Saprissa y sostuvo que ningún jugador está por encima de la historia del club.

El presidente de Herediano también cuestionó que Mariano Torres permaneciera en el campo pese a la decisión arbitral y recordó que ningún futbolista puede estar por encima de la historia de un club como Saprissa. “Nada más es un jugador más que pasará sobre la historia de un gran equipo. Es uno más, solamente. Hay nombres en ese equipo muy grandes, la historia de ese equipo es muy rica, como para irrespetar y quedarse en la cancha porque no quiere salir“, afirmó Soto.

Las críticas continuaron cuando el dirigente fue consultado sobre la entrada del argentino. Aunque reconoció que en el fútbol siempre existen jugadas fuertes, dejó claro que, a su juicio, la acción de Torres cruzó todos los límites. “En la cancha todos hemos hecho nuestras cosas, pero no al nivel de lo que hace Mariano“, expresó antes de lanzar una de las frases más comentadas de la noche.

Lejos de bajar el tono, Soto cerró con una ironía que rápidamente comenzó a circular en redes sociales. “La verdad, honestamente, no sé qué se cree, no tengo la menor idea. Entonces ahorita vamos a sacar un partido político y va a ser presidente de la República y vamos a quitar que tiene que ser ciudadano costarricense para ser presidente“, sentenció.

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