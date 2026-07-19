Argentina vs España hoy en vivo: horario y dónde mirar en Guatemala a Leo Messi y Lamine Yamal en la final del Mundial 2026

Cómo seguir el partido de la cita mundialista desde Guatemala.

Argentina vs España dónde ver en vivo para Guatemala | Claro Sports

El partido más esperado del fútbol mundial ya está aquí. Argentina y España se enfrentarán este domingo 19 de julio en la gran final del Mundial 2026, un duelo que pondrá frente a frente a dos de las mejores selecciones del torneo y que tendrá como grandes protagonistas a Lionel Messi y Lamine Yamal, dos generaciones unidas por la lucha por el título más importante del fútbol.

Argentina llega a la final después de un recorrido sólido en la fase eliminatoria, donde fue dejando en el camino a rivales de peso hasta asegurar su lugar en el duelo decisivo. La Albiceleste buscará defender la corona conquistada en Catar 2022 y sumar un nuevo título mundial, con un plantel que mezcla la experiencia de Lionel Messi con una nueva generación de futbolistas que ha respondido en los momentos más importantes del torneo.

Por su parte, España intentará volver a levantar la Copa del Mundo por primera vez desde Sudáfrica 2010. El conjunto dirigido por Luis de la Fuente ha sido uno de los equipos más destacados del campeonato gracias a su propuesta ofensiva y al gran nivel de jóvenes figuras como Lamine Yamal. La final promete enfrentar dos estilos diferentes, con el objetivo de cerrar el Mundial 2026 con un campeón histórico.

Messi y Yamal en el Mundial 2026: hora y dónde mirar el Argentina vs España en Guatemala

La final del Mundial 2026 será el domingo 19 de julio a las 13:00 horas de Guatemala y se podrá seguir en vivo y en directo a través de TIGO Sports, FOX y Canal 7.

¿Quién transmite el Mundial 2026 en Guatemala? Canales de TV y streaming

Los aficionados en Guatemala podrán seguir toda la actividad del Mundial 2026 a través de distintas plataformas de televisión y streaming. Durante la fase de grupos, TIGO Sports transmite todos los partidos del torneo, mientras que una selección de encuentros también se podrá ver por FOX y por las señales de Canal 3, Canal 7, Canal 11 y Canal 13 de Albavisión.

Te puede interesar –