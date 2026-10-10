Puntarenas vs Alajuelense en vivo: resultado y goles del partido de la Liga de Guatemala 2026

Sigue el minuto a minuto del partido entre Puntarenas y Alajuelense por la jornada 10 del Torneo Apertura de Costa Rica.

Puntarenas vs alajuelense, minuto a minuto | Claro Sports

¡Bienvenidos al minuto a minuto de Puntarenas vs Alajuelense! Ambos equipos se enfrentan por la jornada 10 del Torneo Apertura 2026 de Costa Rica, en un encuentro importante para sus aspiraciones de clasificación. El partido se disputa en el Estadio Lito Pérez, donde los locales buscarán aprovechar su condición de anfitriones para acercarse a los primeros cuatro puestos. Los visitantes, por su parte, intentarán conseguir una nueva victoria y meterse en zona de clasificación.

Puntarenas llega al compromiso ubicado en la séptima posición con 11 puntos, a cuatro unidades de San Carlos, que ocupa el cuarto lugar antes del inicio de la jornada. El conjunto local viene de conseguir una victoria frente a Escorpiones, resultado que le permitió reducir la distancia con sus rivales directos. Ahora buscará sumar nuevamente de a tres para continuar escalando posiciones y mantenerse en la pelea por ingresar a la fase final del campeonato.

Alajuelense, por su parte, ocupa el quinto puesto con 14 unidades, apenas un punto por debajo de la zona de clasificación. Los Manudos llegan después de golear 5-0 a Inter San Carlos, un resultado que les permitió poner fin a una racha de cinco partidos consecutivos sin victorias. El equipo visitante intentará mantener esa recuperación y conseguir tres puntos que podrían permitirle ingresar entre los cuatro primeros de la tabla.

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¿A qué hora juegan y dónde mirar en vivo Puntarenas vs Alajuelense de la jornada 10 de la Liga de Costa Rica?

El encuentro entre Puntarenas y Alajuelense es este sábado 10 de octubre a las 17:00 horas en el Estadio Lito Pérez y se podrá ver en vivo y en directo a través de FUTV y TDMAX.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Puntarenas vs Alajuelense hoy

Puntarenas y Alajuelense no cuentan con futbolistas sancionados para este partido de la jornada 10 del Torneo Apertura 2026 de Costa Rica. Se estima que César Alpízar y Machillo Ramírez no harán muchas variantes con respecto a las alineaciones que utilizaron en los últimos partidos.

Puntarenas : Adonis Pineda, Kliver Gómez, Wesly Decas, José Leiva, Krisler Villalobos, Derek Cordero, Dariel Castrillo, Yeltsin Tejeda, Kevin Cabezas, Pablo Álvarez, Doryan Rodríguez. DT: César Alpízar

: Adonis Pineda, Kliver Gómez, Wesly Decas, José Leiva, Krisler Villalobos, Derek Cordero, Dariel Castrillo, Yeltsin Tejeda, Kevin Cabezas, Pablo Álvarez, Doryan Rodríguez. DT: César Alpízar Alajuelense: Bayron Mora, Fernando Piñar, Farbod Samadian, Yeison Molina, Ronald Matarrita, Aarón Salazar, John Ruiz, Celso Borges, Roan Wilson, Luis Díaz, Ángel Zaldívar. DT: Machillo Ramírez.

Antecedentes y últimos resultados del Puntarenas vs Alajuelense en Liga de Costa Rica

Estos fueron los resultados de los últimos encuentros que disputaron Puntarenas y Alajuelense:

23 de abril de 2026 | Alajuelense 5-2 Puntarenas | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 28 de febrero de 2026 | Puntarenas 2-0 Alajuelense | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 26 de septiembre de 2025 | Alajuelense 2-2 Puntarenas | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 16 de agosto de 2025 | Puntarenas 0-0 Alajuelense | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 14 de mayo de 2025 | Alajuelense 1-0 Puntarenas | Semifinales Torneo Clausura 2025

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