Sigue el minuto a minuto del partido entre Antigua GFC y Mixco por la jornada 22 del Torneo Apertura de Guatemala.

Antigua GFC vs Mixco minuto a minuto | Claro Sports

¡Bienvenidos al minuto a minuto de Antigua GFC vs. Deportivo Mixco! Los coloniales y los chicharroneros se enfrentan en el estadio Pensativo por la jornada 22 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. Ambos equipos tienen asegurada su clasificación a la fase final, pero buscarán quedarse con uno de los dos boletos directos a las semifinales.

Antigua GFC lidera la tabla de posiciones con 40 puntos, producto de doce victorias, cuatro empates y cinco derrotas. Los dirigidos por Mauricio Tapia vienen de igualar 0-0 ante Municipal y acumulan cinco encuentros consecutivos sin perder. A los panzas verdes les alcanza con un empate para finalizar la fase regular en el primer puesto y evitar la instancia de play-off.

Deportivo Mixco, por su parte, ocupa la cuarta posición con 37 unidades, tras registrar once triunfos, cuatro empates y seis derrotas. El equipo de Fabricio Benítez viene de vencer 2-0 a Malacateco y suma tres victorias consecutivas. Los chicharroneros buscarán imponerse en el Pensativo y estarán pendientes de los resultados de Xelajú MC y Municipal, además de la diferencia de goles, para intentar acceder directamente a semifinales.

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Antigua GFC vs Mixco hoy sábado 28 de noviembre de 2026?

El encuentro entre Antigua GFC y Mixco será el sábado 28 de noviembre a las 15:00 horas en el estadio Pensativo y se podrá ver en vivo y en directo a través de FOX.

Alineaciones del Antigua GFC vs Mixco para la jornada 22, al momento

Antigua GFC no podrá contar con José Rosales, expulsado ante Municipal, mientras que Deportivo Mixco no cuenta con futbolistas sancionados para este partido de la jornada 22 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. Se estima que Mauricio Tapia y Fabricio Benítez no harán muchas variantes con respecto a las alineaciones que utilizaron en los últimos partidos.

Antigua GFC : Luis Morán; José Gálvez, José Ardón, Alexander Robinson, Suhander Zúñiga; Óscar Castellanos, Allan García, Enrique Camargo; Kevin López, Diego Fernández; y Francisco Apaolaza. DT : Mauricio Tapia.

: Luis Morán; José Gálvez, José Ardón, Alexander Robinson, Suhander Zúñiga; Óscar Castellanos, Allan García, Enrique Camargo; Kevin López, Diego Fernández; y Francisco Apaolaza. : Mauricio Tapia. Mixco: Kevin Moscoso; Manuel Moreno, Diego Méndez, Jeshua Urizar, Christian Ojeda; Rodrigo Marroquín, Fabián Cuero, Yonathan Pozuelos; Lynner García, Kennedy Rocha y Nicolás Martínez. DT: Fabricio Benítez.

Antecedentes del Antigua GFC vs Mixco y últimos resultados en la Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Antigua GFC y Mixco:

27 de septiembre de 2026 | Mixco 3-1 Antigua GFC | Torneo Apertura 2026

| Torneo Apertura 2026 28 de marzo de 2026 | Mixco 2-1 Antigua GFC | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 8 de febrero de 2026 | Antigua GFC 1-2 Mixco | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 1 de noviembre de 2025 | Mixco 0-1 Antigua GFC | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 22 de agosto de 2025 | Antigua GFC 2-1 Mixco | Torneo Apertura 2025

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