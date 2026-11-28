El atacante manifestó que, pese a depender de otros resultados, el plantel está concentrado en conseguir los tres puntos.

Dairon Reyes habló en la previa al duelo | IG: daironreyess

Comunicaciones afrontará este sábado una jornada que determinará su futuro en el Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. En la previa del encuentro frente a Xelajú MC, el delantero cubano Dairon Reyes analizó la situación del equipo y se refirió a las posibilidades de avanzar a la liguilla.

El atacante manifestó que, pese a depender de otros resultados, el plantel está concentrado en conseguir los tres puntos. “Nos estamos preparando bien de la mejor manera, queremos ganar, ya sea que todo esté a favor de nosotros, me refiero a los resultados que se den en los demás estadios, y nosotros tratar de hacer nuestro trabajo”, expresó.

Reyes también hizo una valoración del rendimiento de Comunicaciones durante el semestre. El futbolista destacó la recuperación experimentada en las últimas jornadas, después de que los cremas permanecieran durante buena parte del campeonato en los últimos puestos.

“Siendo realistas, no considero malo el torneo. Anteriormente estábamos peleando el último lugar y ahora estamos cerca de liguilla”, señaló el cubano, quien también identificó las reiteradas expulsiones como uno de los factores que condicionaron los resultados del equipo.

Dairon Reyes habla sobre las posibilidades de clasificación y su futuro en Comunicaciones

La derrota ante Guastatoya dejó al conjunto dirigido por Roberto Montoya sin la posibilidad de resolver su clasificación por cuenta propia. Una situación que lamentó Reyes: “Sí, duele, ya que dependíamos de nosotros mismos, pero es futbol. Ahora tenemos que esperar el milagro, como se dice afuera”.

Comunicaciones necesita derrotar a Xelajú MC en el Estadio Cementos Progreso, esperar una caída de San Pedro y que Cobán Imperial y Marquense no ganen sus respectivos encuentros. La diferencia de goles también podría resultar determinante.

Más allá de lo que suceda en la última jornada, el delantero cubano manifestó su intención de permanecer en la institución y destacó el respaldo que recibió de los aficionados durante su etapa con los albos.

“Pues yo me veo aquí, rodeado de la gente, del cariño de la afición. Asimismo, estoy agradecido con el club por haberme abierto la puerta y estaré aquí hasta cuando ellos digan”, concluyó Reyes.

Te puede interesar