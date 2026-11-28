El goleador y nueva cara de la Selección Colombia se reportó con dos festejos en la igualdad frente al Empoli.

Daniel Mosquera Hellas Verona/ NurPhoto via AFP/ Davide Casentini.

Daniel Mosquera se bautizó como opción en el proceso de recambio de la Selección Colombia. El delantero fue llamado hace poco a la doble cita de amistosos con la Tricolor frente a Chile. Alcanzó a jugar 29 minutos, pero seguramente tendrá más oportunidades de demostrar las mismas condiciones por las que sobresale en el fútbol italiano.

Ahora brilla con Hellas Verona. De hecho suma ya un total de nueve goles en diez apariciones con la escuadra dirigida por Marco Baroni. Luego de una pequeña sequía retomó la senda goleadora este sábado, dando una mano significativa en el empate 2-2 de visitante contra el Empoli.

Ese mencionado juego, que se disputó por la jornada 14 de la Serie B, tuvo contra las cuerdas al Gialloblú. Filippo Bandinelli (16′) y Edouardo Saporiti (57′) se reportaron para la localía mientras que Daniel Mosquera fue la cuota goleadora del conjunto de Verona. Su par de anotaciones, a los 23′ y 83′, fue suficiente para rescatar un punto y mantenerse en la mitad de la tabla.

El doblete de Daniel Mosquera

El primer gol le bajó los humos al Empoli, que ya había marcado en los primeros minutos. Después del dominio inicial, Mosquera emparejó la cuestión de entrada luego de que Martin Frese, sobre el costado, le enviara un centro para que lograra rematar de cabeza. De nuevo, cuando más lo necesitaba su equipo, reapareció para sellar el punto.

Ahora bien, en una circunstancia parecida, el cafetero facturó para evitar la tercera derrota al hilo del Hellas Verona. Ahora su asistidor fue Caleb Ekuban, quien le mandó un pase clave en el área para que logre firmar la igualdad.

Mosquera, sin dudas, se ratifica como la principal carta ofensiva del Hellas Verona. Después de que su club descendiera a la Serie B, el delantero tomó el rol de líder y busca encarrilarlo de nuevo en primera, aunque la competencia está reñida y el Gialloblú está lejos de ocupar los primeros lugares. Los goles han servido para rescatar puntos cruciales.

El conjunto de Verona tendrá una seguidilla importante de juegos. El próximo domingo será local frente a Palermo por la fecha 15 de la Serie B, seguido de Avellino (L), Sudtirol (V), Cremonese (L) y Sampdoria (V) en la llegada de diciembre. Partidos clave con la meta puesta de escalar en la tabla de posiciones.

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