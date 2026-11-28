Jefersson Martínez le dijo adiós al equipo en el que jugó en los últimos cinco años y espera definir su futuro para el 2027.

Junior FC inició la pretemporada | Junior FC

Junior FC pasó de ser bicampeón de la Liga BetPlay al ganar el título en el segundo semestre del 2025 y primer semestre del 2026 a ser eliminado anticipadamente en el segundo semestre del 2026 y firmar la salida de dos entrenadores en menos de seis meses. Con la mirada puesta en regresar a los Cuadrangulares Semifinales y una honrosa presentación en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027, inició la pretemporada del tíburón.

Los jugadores y el cuerpo técnico se presentaron en la sede administrativa para llevar a cabo los exámenes médicos que dan inicio a la nueva temporada, sin embargo, uno de los ausentes en la jornada fue Jefersson Martínez, portero que ofició en varios partidos como suplente, pero que hacía parte del plantel desde 2022. El guardameta acumuló 66 partidos, recibió 77 partidos y en 21 ocasiones sacó su portería en cero. Durante su paso por el Tiburón compartió la portería con Sebastián Viera, Santiago Mele y Mauro Silveira.

“Estamos evaluando, vamos a empezar los trabajos en campo el día lunes y ahí vamos a evaluar el plantel. Muy receptivos con muchas ganas de empezar. Queremos un equipo que represente a la gente de la Costa. Sabiendo de que el fútbol tiene muchas fases y hay muchas en las que debemos mejorar. El fútbol es cultura y la cultura del costeño es ese fútbol alegre” dijo Jorge Bava tras el inicio de la pretemporada.

La carta de despedida de Jefersson Martínez de Junior FC

“Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora.

Hoy le doy gracias a Dios y a la vida por haberme permitido vivir durante cinco años el privilegio de vestir la camiseta de @juniorclubsa de Barranquilla. Cinco años de historias, sacrificios, alegrías, títulos y aprendizajes que llevaré conmigo para siempre.

Hay etapas en la vida que nos dejan huellas imborrables y que, aun siendo maravillosas, llega el momento de cerrar. Hoy, con el corazón agradecido, estoy convencido de que es tiempo de asumir nuevos retos, recorrer nuevos caminos y seguir luchando por mis sueños.

Me voy con el corazón lleno de gratitud, no solo por lo vivido, sino también por todo lo que mi familia y yo recibimos durante este camino. Gracias a cada persona que hace parte de esta gran institución, especialmente a sus trabajadores, colaboradores y a quienes, desde su labor, hicieron tanto por nosotros. Siempre llevaré conmigo el cariño y la generosidad que nos brindaron.

Me voy con la frente en alto y la tranquilidad de haberlo entregado todo hasta el último día, orgulloso de haber defendido estos colores y con la satisfacción de saber que nunca me guardé nada.

Cierro este ciclo con nostalgia, pero también con la ilusión de comenzar una nueva etapa y la confianza de que Dios seguirá guiando cada paso de mi carrera.

Me llevo experiencias, recuerdos, grandes amistades y el orgullo inmenso de haber sido parte de esta historia. Porque hay historias que no necesitan continuar para ser eternas. La nuestra ya está escrita y quedará para toda la vida.

Gracias a Dios y a la vida por haberme permitido estar aquí, y a @juniorclubsa por todo lo vivido. Siempre será un orgullo haber vestido estos colores.”

Los primeros jugadores que reforzarían a Junior FC para el 2027

Para fortalecer el mediocampo y la zona defensiva, el Junior FC tiene en carpeta a dos jugadores con alta continuidad en el Deportes Tolima durante 2026:

Brayan Rovira: El volante de 29 años, quien ejerció como capitán del Tolima, registró 36 apariciones en el año. Cuenta con un recorrido profesional de 428 compromisos, 20 anotaciones y 25 asistencias, además de pasos previos por las categorías Sub-17 y Sub-20 de Colombia.

El volante de 29 años, quien ejerció como capitán del Tolima, registró 36 apariciones en el año. Cuenta con un recorrido profesional de 428 compromisos, 20 anotaciones y 25 asistencias, además de pasos previos por las categorías Sub-17 y Sub-20 de Colombia. Junior Hernández: Formado en las divisiones menores del club pijao, el futbolista de 27 años acumuló 3.125 minutos en 41 encuentros disputados a lo largo de 2026 entre competencias locales y continentales. Su rendimiento lo llevó a integrar la prelista de la Selección Colombia para el Mundial de 2026.

El tercer nombre en la lista es el central paraguayo Gustavo Velásquez, quien llegaría ante las posibles salidas de Daniel Rivera o Jermain Zidane Peña. Según información del diario paraguayo ABC Deportes, el zaguero —capitán de Cerro Porteño, habitual en las convocatorias de la selección de su país y antiguo dirigido por Bava— ya habría aceptado la propuesta económica de Junior para firmar un contrato hasta diciembre de 2028. Con estas incorporaciones, la institución busca mejorar su desempeño continental tras ocupar el último lugar de su grupo en la edición de 2026.

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