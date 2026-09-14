Jornada 7 Liga de Portugal 2026, en vivo: fechas, horarios y dónde ver todos los partidos

La séptima fecha de la Primeira Liga tendrá los reflectores en el Porto vs Benfica, duelo directo por el liderato y donde Santiago Gimenez tendría actividad

El Porto de Santiago Gimenez recibirá al Benfica | Reuters

La jornada 6 de la Primeira Liga es historia y es momento de colocar la vista en lo que nos traerá la séptima fecha de la temporada 2026-27. El sábado 19 y domingo 20 de septiembre el fútbol de Portugal pondrá a los aficionados al filo del asiento con nueve partidos, destacando la visita del Benfica al Porto de Santiago Gimenez en un duelo directo por la cima de la clasificación.

Tras seis jornadas, los dos equipos más ganadores en la historia de la liga portuguesa se mantienen en los primeros puestos, siendo los Dragones los que mandan con paso perfecto, la segunda mejor ofensiva (15 goles marcados) y la mejor defensiva (dos tantos en contra). Tras ellos las Águilas, que presumen el mejor ataque hasta el momento (21 goles anotados) y la segunda mejor zaga (cuatro recibidos).

Calendario jornada 7 y quién transmite en vivo los partidos de la Liga de Portugal 2026

La jornada 7 de la Primeira Liga tiene programados nueve partidos, cuatro de ellos el sábado 19 de septiembre y cinco más un día más tarde, el domingo 20. Sin duda alguna los reflectores estarán en el cierre de la fecha, debido a que el Porto recibirá al Benfica en un duelo directo por el liderato del campeonato portugués. Los Dragones de Santiago Gimenez llegarán como líderes con paso perfecto, mientras que las Águilas arribarán con dos puntos menos pero con la posibilidad de asaltar la cima de la tabla general.

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En la parte baja de la clasificación también habrá un juego clave, ya que el Casa Pia visita al Estoril en un enfrentamiento entre los dos clubes que no conocen el triunfo después de seis fechas. Sumar los tres puntos será clave en la lucha por el no descenso.

Sábado 19 de septiembre Gil Vicente vs Marítimo | 8:30 horas Nacional vs Famalicao | 8:30 horas FC de Alverca vs Rio Ave | 11:00 horas Sporting Lisboa vs Arouca | 13:30 horas | En vivo por Claro Sports

Domingo 20 de septiembre Estrela Amadora vs Académico Viseu FC | 8:30 horas Guimarães vs Moreirense | 8:30 horas Santa Clara vs Braga | 11:00 horas | En vivo por Claro Sports Estoril vs Casa Pia | 11:00 horas Porto vs Benfica | 13:30 horas | En vivo por Claro Sports



A través de la señal de Claro Sports podrás seguir en vivo y en directo tres juegos clave: Sporting Lisboa vs Arouca el sábado 19 de septiembre; Santa Clara vs Braga y Porto vs Benfica el domingo 20 de septiembre. Nuestra transmisión estará disponible en la multiplataforma y se podrá ver en ocho países: México, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá.

Pronósticos y quiénes son los favoritos de la jornada 7 en Portugal

La jornada 7 del fútbol portugués tendrá partidos llamativos con una paridad entre ambos conjuntos, así como encuentros en los que uno de los dos clubes parte con clara ventaja. Tomando en cuenta el presente de los equipos, las condiciones de localía y las cuotas vigentes, los favoritos son:

Gil Vicente vs Marítimo | Favorito: Gil Vicente | Marcador probable: 2-1

| Favorito: Gil Vicente | Marcador probable: 2-1 Nacional vs Famalicao | Favorito: Famalicao | Marcador probable: 1-2

| Favorito: Famalicao | Marcador probable: 1-2 FC de Alverca vs Rio Ave | Favorito: Alverca | Marcador probable: 2-1

| Favorito: Alverca | Marcador probable: 2-1 Sporting Lisboa vs Arouca | Favorito: Sporting Lisboa | Marcador probable: 3-0

| Favorito: Sporting Lisboa | Marcador probable: 3-0 Estrela Amadora vs Académico Viseu FC | Favorito: Estrela Amadora | Marcador probable: 2-1

| Favorito: Estrela Amadora | Marcador probable: 2-1 Guimarães vs Moreirense | Favorito: Guimarães | Marcador probable: 1-0

| Favorito: Guimarães | Marcador probable: 1-0 Santa Clara vs Braga | Favorito: Braga | Marcador probable: 1-2

| Favorito: Braga | Marcador probable: 1-2 Estoril vs Casa Pia | Favorito: Estoril | Marcador probable: 2-0

| Favorito: Estoril | Marcador probable: 2-0 Porto vs Benfica | Favorito: Empate | Marcador probable: 1-1

Tabla de posiciones Liga de Portugal 2026, al momento

Después de seis jornadas disputadas, el Porto marcha como líder con paso perfecto: seis victorias en igual número de partidos para un total de 18 puntos. Debajo aparece el Benfica, también invicto pero con un empate y cinco triunfos para 16 unidades. Tras ellos el Sporting Lisboa y el Santa Clara, cada uno con 14 puntos producto de cuatro partidos ganados por dos igualados. Completando el top 5 aparece el Arouca con 10 unidades.

Porto | 18 puntos | +13 Benfica | 16 | +17 Sporting Lisboa | 14 | +9 Santa Clara | 14 | +7 Arouca | 10 | +3 Estrela Amadora | 10 | +2 Braga | 10 | +2 Académico Viseu FC | 8 | -2 Gil Vicente | 7 | 0 Marítimo | 7 | -4 Moreirense | 7 | -6 FC de Alverca | 5 | -3 Famalicao | 4 | -2 Guimarães | 4 | -3 Nacional | 4 | -4 Rio Ave | 4 | -9 Estoril | 2 | -6 Casa Pia | 1 | -14

Resultados de la jornada 6

La jornada 6 dejó resultados sorpresivos y confirmó a varios de los favoritos en la parte alta. El Porto de Santiago Gimenez sumó su sexta victoria consecutiva en el estreno goleador del mexicano, durante el 1-4 sobre el Casa Pia, mientras el Benfica se impuso en casa 3-1 al Gil Vicente. En otro frente, el Sporting Lisboa no pudo derrotar al Famalicao en el debut del mexicano Pato Salas en la liga portuguesa.

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