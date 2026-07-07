Argentina vs Egipto hoy en vivo: horario y dónde mirar en Guatemala a Lionel Messi y Mohamed Salah en el Mundial 2026

Cómo seguir todos los partidos en la cita mundialista desde Guatemala.

Argentina vs Egipto dónde ver en vivo para Guatemala | Claro Sports

Argentina y Egipto se enfrentarán en los octavos de final de la Copa del Mundo 2026 con el objetivo de seguir en carrera por el título. El encuentro se disputará el martes 7 de julio en el Estadio Atlanta y reunirá a dos selecciones que vienen de superar exigentes eliminatorias en la ronda anterior. El ganador asegurará su clasificación a los cuartos de final, en un compromiso que promete ser intenso por el nivel de ambos equipos y el desgaste acumulado tras sus recientes presentaciones.

Argentina llega a esta instancia con la confianza de haber dejado en el camino a Cabo Verde en un partido muy disputado. El conjunto sudamericano buscará imponer su estilo de juego, aprovechar la calidad de sus futbolistas y administrar de la mejor manera el esfuerzo físico realizado en la fase previa. La experiencia en este tipo de encuentros será uno de los aspectos que intentará hacer valer para mantener vivo su sueño de conquistar el campeonato.

Egipto, por su parte, avanzó a los octavos de final después de superar a Australia en una serie que se definió desde el punto penal tras un empate en el tiempo reglamentario y la prórroga. El equipo africano afrontará este desafío con la intención de sorprender a uno de los candidatos al título. Su solidez defensiva y la capacidad para competir en partidos de alta exigencia serán factores importantes en busca de un histórico pase a la siguiente ronda.

Lionel Messi y Mohamed Salah en el Mundial 2026: hora y dónde mirar el Argentina vs Egipto en Guatemala

Argentina y Egipto se enfrentarán este martes 7 de julio en el marco de la los octavos de final del Mundial 2026. El encuentro marcará el segundo partido de la fase de eliminación para los equipos que comandan Lionel Messi y Mohamed Salah. El compromiso se disputará a las 10:00 horas de Guatemala.

¿Quién transmite el Mundial 2026 en Guatemala? Canales de TV y streaming

Los aficionados en Guatemala podrán seguir toda la actividad del Mundial 2026 a través de distintas plataformas de televisión y streaming. Durante la fase de grupos, TIGO Sports transmite todos los partidos del torneo, mientras que una selección de encuentros también se podrá ver por FOX y por las señales de Canal 3, Canal 7, Canal 11 y Canal 13 de Albavisión. Para este encuentro en particular, el Argentina vs Egipto estará disponible en TIGO Sports.

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