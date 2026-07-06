Cristiano Ronaldo y los números que deja en sus seis Copas del Mundo

El delantero portugués marcó en las seis justas mundialistas en las que compitió, marcando un récord histórico

Cristiano Ronaldo se despidió del Mundial 2026 | Reuters

La Copa del Mundo le dio adiós a una leyenda. Cristiano Ronaldo se despidió del Mundial 2026, luego de la derrota de Portugal ante España de 1-0 en el Estadio Dallas por los octavos de final, con lo que el astro portugués terminó con un camino de seis justas mundialistas en su carrera.

Ronaldo comenzó su carrera dentro de la competencia en Alemania 2006, hace dos décadas, con 21 años de edad. En esa justa tuvo una buena participación el cuadro de la península ibérica, donde el delantero se hizo presente con una sola anotación en el torneo, pero llegó a quedarse con el cuarto lugar de la competencia.

En Sudáfrica 2010 también registró una solitaria anotación y se despidió en los octavos de final del torneo, a manos de España, tal y como sucedió en esta edición. Para la edición de Brasil 2014, Cristiano y Portugal quedaron a deber al ni siquiera pasar de la fase de grupos. Al igual que en el certamen anterior, en Sudamérica se hizo presente en el marcador una sola vez.

En Rusia 2018 los lusitanos mejoraron en su rendimiento, pero de nueva cuenta no lograron pasar más allá de los octavos de final. Solo que ahora El Comandante registró cuatro anotaciones en cuatro compromisos, incluido un hat-trick ante los españoles.

En Qatar 2022 se pensaba que iba a ser su último Mundial y se mantuvo con buen rendimiento para seguir siendo tomado en cuenta. Portugal se metió hasta los cuartos de final, cayendo a manos de Marruecos en un duelo que quedó marcado por la imagen de Cristiano llorando por la eliminación. Solo que en esta edición anotó gol en el primer compromiso y después no volvió a hacerse presente en el marcador.

Con 41 años de edad, Ronaldo logró meterse a la convocatoria de Roberto Martínez para la Copa del Mundo 2026 en México, Estados Unidos y Canadá. En un inicio no pudo marcar, pero después anotó un doblete frente a Uzbekistán y marcó un gol importante ante Croacia en los dieciseisavos de final. Con estas tres anotaciones, Cristiano se convirtió en el único futbolista en marcar en seis justas mundialistas diferentes, además de dejar algunos números llamativos.

Cristiano dejó números históricos en la Copa del Mundo | Claro Sports

En seis Mundiales, El Bicho marcó 11 goles en 27 partidos disputados con la selección de Portugal, solo uno de ellos entrando desde la banca. En la creación de juego también colaboró al dar dos asistencias dentro en la justa mundialista en su carrera.

En cuanto a Fair Play se refiere, Ronaldo nunca vio alguna tarjeta roja en esos casi 30 encuentros de Mundial, pues solo vio cuatro tarjetas amarillas, una de ellas del silbante mexicano, César Arturo Ramos Palazuelos durante los octavos de final de la Copa del Mundo de Rusia 2018 ante Uruguay.

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