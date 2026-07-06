¡32 años después! Colombia y Suiza se vuelven a enfrentar en el Mundial

Por cosas del destino, fue el último partido que jugó Andrés Escobar, el zaguero colombiano fue asesinado días después en su natal Medellín.

Colombia en el Mundial de Estados Unidos 1994 / MIKE FIALA / AFP.

34 años después, Colombia y Suiza se vuelven a ver las caras en una Copa del Mundo. El compromiso será este martes 7 de julio en Vancouver, Canadá a partir de la 01:00 de la tarde – 03:00 p.m. hora colombiana. El elenco ‘Tricolor’ completará haber jugador en las 3 sedes de este Mundial, después de haber disputado partidos anteriormente en México y Estados Unidos, a donde espera volver para jugar los cuartos de final.

26 de junio de 1994 | Colombia 2-0 Suiza

Así formó Colombia: Óscar Córdoba; Andrés Escobar, Luis Herrera, Luis Perea, Wilson Pérez; Hernán Gaviria, Carlos Valderrama, Leonel Álvarez, Freddy Rincón; Adolfo Valencia y Faustino Asprilla.

Así formó Suiza: Marco Pascolo; Marc Hottiger, Yvan Quentin, Dominique Herr, Alain Geiger; Georges Brégy, Alain Sutter, Cristophe Orel, Ciriaco Sforza; Adrian Knup y Stéphane Chapuisat.

Ambos llegaban a este partido con chances matemáticas para clasificar a la siguiente ronda, pero Colombia con ‘respirador artificial’. Suiza había empatado en la primera jornada con Estados Unidos y había vencido a Rumania en la segunda; mientras tanto la ‘Tricolor’ cayó ante los rumanos y contra los locales, todo ese favoritismo que se había generado alrededor de este equipo se vino al piso.

Con goles de Hernán Gaviria (44) y John Harold Lozano (89) el combinado nacional se despidió de este Mundial con victoria sobre los suizos, sin embargo de nada iba a servir, ya que Rumania venció a Estados Unidos, los europeos sumaron finalmente 4 puntos, dejaron a Colombia en el último lugar con 3 puntos y un fracaso inminente despachándolo en fase de grupos.

El último partido de Andrés Escobar

Andrés Escobar anota autogol / ROMEO GACAD / AFP.

En aquella edición se dio el fatídico autogol de Andrés Escobar contra la portería de Óscar Córdoba. Una vez finalizada la participación de Colombia en la Copa del Mundo de Norteamérica, el jugador regresó a su natal Medellín, familiares y amigos le pidieron que guardara cautela en casa, no obstante días después decidió salir y a la salida de un bar fue asesinado.

Es decir, ese 26 de junio de 1994 contra Suiza fue el último partido de Andrés Escobar, los rumores acercaban que el central colombiano estaba cerca y tenía todo listo después del Mundial, para firmar como nuevo jugador del AC Milan, algo que no pudo cumplir.

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