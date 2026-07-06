A pesar del triunfo ante Portugal, Rodri asegura que España aun tiene mucho margen de mejora

Resaltó la actuación de Mikel Merino y Ferran Torres en la jugada del gol y analizó la similitud entre ambos equipos en estilo de juego

Rodri espera que su selección siga evolucionando | Reuters

Rodri, mediocampista de la selección española, habló tras la victoria de La Roja sobre Portugal que clasificó al equipo a los cuartos de final de la Copa del Mundo 2026. El jugador explicó las claves del partido y el rendimiento colectivo que permitió superar al equipo luso.

El gol de España llegó tras una jugada combinada que involucró a Ferran Torres y Mikel Merino. El mediocampista señaló la dificultad que representó Portugal, resaltando su organización defensiva y la calidad de sus jugadores: “Era un partido de madurarlo. Portugal defiende muy bien en bloque bajo y es muy buena en transiciones. Tienen jugadores de altísima calidad. Reivindico a Mikel Merino, porque no es fácil entrar como él”.

Rodri destacó la similitud entre ambos equipos y cómo los pequeños detalles marcaron la diferencia en el resultado: “España y Portugal somos dos equipos parecidos, que quieren el balón y tienen personalidad. Son los pequeños detalles los que han marcado la diferencia; así lo pensaba y así ha sido”.

Sobre el rendimiento del equipo y su margen de mejora, Rodri subrayó la necesidad de mantener la concentración y el nivel físico para las próximas fases: “¿Nuestro techo? Hay mucho margen de mejora aún. Ahora toca descansar bien para estar bien a nivel físico, que es muy importante. Lo hemos dado todo”.

Finalmente, el jugador destacó el aprendizaje que deja el encuentro y la preparación para el próximo rival, que será Estados Unidos o Bélgica: “Es un aprendizaje para los próximos partidos. Hay que mejorar la finura, porque somos muy buenos por dentro. Próximo partido, a pensar en estar al máximo”.

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