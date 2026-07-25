Arquímides Ordóñez tiene nuevo equipo: ¿Dónde seguirá su carrera?

El delantero chapín busca continuidad para ganarse un lugar en la titularidad del seleccionado comandado por Luis Fernando Tena.

Arquimides Ordoñez volverá a jugar en Estados Unidos | AFP

El mercado de pases sigue moviéndose para los futbolistas guatemaltecos y Arquímides Ordóñez ya definió cuál será el siguiente paso de su carrera. El atacante de 22 años fue anunciado como nuevo jugador del FC Tulsa, equipo que participa en la USL Championship, donde intentará relanzar su trayectoria después de cerrar su etapa en FC Loudoun United.

La institución estadounidense hizo oficial la contratación del delantero a través de sus plataformas digitales. Con esta incorporación, el conjunto de Oklahoma suma una nueva opción para fortalecer su ataque durante la segunda parte de la temporada y apuesta por un futbolista que ya conoce la competencia.

Ordóñez afronta este cambio con el objetivo de ganar continuidad y establecerse dentro del plantel. Su experiencia previa en el futbol estadounidense le permite llegar con conocimiento de la categoría y con la intención de convertirse en una alternativa importante en el frente ofensivo.

En su último paso por FC Loudoun United disputó varios encuentros y dejó ver su capacidad para desempeñarse en diferentes posiciones del ataque. Además de jugar como centrodelantero, también puede moverse por los extremos, una característica que amplía sus posibilidades dentro del equipo.

La carrera del internacional guatemalteco también incluye su paso por la organización de FC Cincinnati, donde continuó su formación como profesional. A ello se suman experiencias en el futbol europeo, luego de vestir las camisetas de clubes de Suecia y Moldavia durante distintos periodos.

Ese recorrido le permitió adaptarse a distintos estilos de juego y sumar rodaje fuera de Guatemala. Ahora buscará trasladar ese aprendizaje a FC Tulsa, donde tendrá la oportunidad de competir por un puesto y asumir un papel más relevante en el cierre de la campaña.

El nuevo desafío también puede influir en su futuro con la Selección de Guatemala. Mantener un nivel competitivo y acumular minutos será importante para seguir siendo una opción en las convocatorias dirigidas por Luis Fernando Tena.

Con este movimiento, Arquímides Ordóñez inicia una nueva etapa en su carrera profesional. FC Tulsa incorpora a un delantero con experiencia en diferentes contextos, mientras que el guatemalteco buscará consolidarse, recuperar protagonismo y seguir creciendo en el futbol estadounidense.

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