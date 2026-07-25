Lluvia de medallas para México en el ciclismo de los Juegos Centroamericanos 2026

Los ciclistas mexicanos Edgar Cadena, Sebastián Ruiz y Sara Roel ganaron medallas en la contrarreloj de ciclismo femenil y varonil en Santo Domingo 2026

Edgar Cadena, Sebastián Ruiz y Sara Roel ganan medallas | Claro Sports

El ciclismo mexicano atraviesa uno de sus mejores momentos y las medallas obtenidas por Edgar Cadena, Sebastián Ruiz y Sara Roel son una muestra clara de ello. Los pedalistas aztecas subieron al podio en las pruebas de contrarreloj individual femenil y varonil de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, en una jornada de este sábado 25 de julio que puso a prueba la resistencia, la preparación y la capacidad de los representantes nacionales ante los mejores exponentes de la región.

Sara Roel fue la primera en darle una alegría a México con una medalla de plata en la contrarreloj femenil individual. La ciclista mexicana registró un tiempo de 40:33.53, apenas 17.74 segundos por detrás de la cubana Marlies Mejías, quien se quedó con la presea de oro en la primera jornada del ciclismo de la competencia que se celebra en Santo Domingo.

El podio femenil lo completó la trinitense Teniel Campbell, quien terminó a 43.52 segundos de la campeona. México no pudo sumar una segunda medalla en esta prueba, ya que Andrea Ramírez finalizó en el octavo lugar, lejos de las primeras posiciones de una competencia que exigió el máximo esfuerzo de las participantes.

Por la tarde llegó el turno de la rama varonil, donde los ciclistas protagonizaron una intensa disputa por las medallas. Sin embargo, Colombia confirmó su poderío en esta disciplina con el triunfo de Walter Vargas, quien detuvo el cronómetro en 47:13.46, un registro que resultó imposible de superar para el resto de los competidores.

A pesar del dominio colombiano, México consiguió una destacada actuación con Edgar Cadena y Sebastián Ruiz, quienes lograron el 1-2 en la competencia. La misión parecía complicada por el nivel de los rivales y las condiciones del recorrido, pero los representantes nacionales respondieron con una actuación sobresaliente.

Edgar Cadena conquistó la medalla de plata al cruzar la meta con una diferencia de +1:46.22 respecto a Walter Vargas, mientras que Sebastián Ruiz obtuvo el bronce con +1:56.87. Así quedó definido el podio de la contrarreloj varonil individual de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, en un recorrido marcado por un sol abrasador y una exigente batalla sobre la bicicleta.

Te puede interesar: