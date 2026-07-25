¡México le repite la dosis a Colombia! Es oro en tiro con arco recurvo por equipos varonil en Santo Domingo 2026

Francisco Padilla, Matías Grande y Raúl Rodríguez imponen su jerarquía para subir a lo más alto del podio

México es de oro en tiro con arco recurvo por equipos varonil. | Claro Sports

México volvió a subir a lo más alto del podio en el tiro con arco recurvo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. El equipo varonil derrotó 5-3 a Colombia en la final para conquistar la medalla de oro y completar una jornada perfecta para la delegación nacional, que minutos antes también había ganado la prueba femenil frente al mismo rival.

Francisco Padilla, Matías Grande y Raúl Rodríguez encabezaron la victoria mexicana sobre Jorge Enríquez, Santiago Arcila y Santiago Cruz en una final que se definió hasta el cuarto set. Con este resultado, México repitió la historia de la rama femenil y volvió a impedir que Colombia se quedara con el primer lugar del podio.

El conjunto tricolor tomó ventaja desde el inicio al imponerse 57-54 en el primer set. Padilla, Grande y Rodríguez registraron disparos de 10, 9, 9, 10, 9 y 10 para sumar 57 puntos y quedarse con los dos primeros puntos de conjunto.

Colombia respondió en el segundo parcial con un marcador de 56-55. La representación cafetera aprovechó una serie consistente para igualar el encuentro 2-2 en puntos de conjunto y mantener abierta la disputa por la medalla de oro.

México recuperó la ventaja en el tercer set al imponerse 56-55. Los arqueros nacionales mantuvieron la precisión en los momentos clave y volvieron a colocarse al frente con un marcador de 4-2, obligando a Colombia a buscar la remontada en el último parcial.

El cuarto set terminó empatado 52-52, luego de que ambos equipos registraran algunas imprecisiones en sus últimos disparos. El empate otorgó un punto a cada selección y permitió a México alcanzar las cinco unidades necesarias para asegurar la victoria por 5-3 sin necesidad de una flecha de desempate.

La medalla de oro quedó en manos de Francisco Padilla, Matías Grande y Raúl Rodríguez, quienes aportaron un nuevo título para la delegación mexicana en el arranque de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Colombia, integrada por Jorge Enríquez, Santiago Arcila y Santiago Cruz, obtuvo la medalla de plata tras una final que se mantuvo cerrada hasta el último set.

Con este triunfo, México firmó el doblete en las competencias por equipos de arco recurvo, al conquistar las preseas doradas tanto en la rama femenil como en la varonil frente a Colombia, consolidando un inicio exitoso para el tiro con arco nacional en Santo Domingo 2026.

Resultado de la final

Set México Colombia Puntos de set 1 57 54 2-0 2 55 56 0-2 3 56 55 2-0 4 52 52 1-1 Total — — México 5-3 Colombia

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