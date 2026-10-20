Cartaginés toma una drástica decisión con Olimpia antes de la semifinal de Copa Centroamericana

Una decisión clave para el partido en el Fello Meza para la semifinal de Copa Centroamericana 2026.

Cartaginés y Olimpia se enfrentan en la Copa Centroamericana 2026 | @Cartagines

La previa del partido entre Cartaginés y Olimpia por las semifinales de la Copa Centroamericana 2026 quedó marcada por una decisión que afecta a los seguidores del equipo hondureño. A pocas horas del encuentro, el conjunto costarricense anunció que no permitirá el ingreso de la Ultra Fiel, la barra organizada de Olimpia, al estadio José Rafael ‘Fello’ Meza.

La determinación se dio a conocer este martes 20 de octubre, un día antes del enfrentamiento que abrirá la serie entre ambos clubes. Aunque los aficionados hondureños podrán asistir al estadio, Cartaginés estableció restricciones específicas para impedir el acceso de grupos organizados.

El partido se disputará este miércoles 21 de octubre, desde las 20:30 horas de Costa Rica (20:30 de Guatemala y Honduras), en un escenario donde ambos equipos buscarán dar el primer paso hacia la final del torneo regional.

¿Por qué Cartaginés prohibió el ingreso de la Ultra Fiel de Olimpia?

El Club Sport Cartaginés comunicó que la decisión responde al cumplimiento de la Ley 9145 de Costa Rica, relacionada con la prevención y sanción de la violencia en los eventos deportivos. La institución señaló que no estará permitido el ingreso de la barra organizada visitante y que se reserva el derecho de admisión para el compromiso frente al equipo hondureño.

Además, advirtió que, en caso de identificar grupos organizados que intenten acceder al recinto, podrá impedirles la entrada y no realizará devoluciones del dinero pagado por los boletos. La medida busca reforzar las condiciones de seguridad durante uno de los encuentros más importantes de la temporada para ambos clubes.

¿Los aficionados de Olimpia podrán entrar al estadio Fello Meza?

La prohibición no afecta a todos los seguidores de Olimpia, sino específicamente a su barra organizada. Cartaginés confirmó que los aficionados hondureños tendrán habilitado el sector de popular sur del estadio Fello Meza, donde podrán presenciar el encuentro.

Sin embargo, una de las condiciones establecidas por el conjunto costarricense es que los seguidores visitantes deberán presentar su pasaporte hondureño para ingresar a la localidad asignada. De esta manera, Olimpia podrá contar con aficionados en las graderías, aunque sin la presencia organizada de la Ultra Fiel, uno de los grupos de animación más reconocidos del fútbol hondureño.

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Cartaginés ya había tomado una decisión similar contra Saprissa

La medida anunciada antes de enfrentar a Olimpia no representa un caso aislado para el club costarricense. El Cartaginés también restringió recientemente el ingreso de la barra organizada del Deportivo Saprissa para un compromiso de la liga local, utilizando como fundamento la legislación costarricense sobre seguridad y prevención de la violencia en espectáculos deportivos.

En aquella oportunidad, el conjunto brumoso también advirtió que podía aplicar el derecho de admisión y negar el acceso a los integrantes de grupos organizados visitantes. La política de seguridad vuelve a cobrar protagonismo ahora en el escenario internacional, en una semifinal que enfrenta a dos representantes del fútbol centroamericano.

¿Cuándo juegan Cartaginés vs Olimpia por la Copa Centroamericana 2026?

El partido de ida de las semifinales de la Copa Centroamericana se disputará el miércoles 21 de octubre, en el estadio José Rafael ‘Fello’ Meza, ubicado en Cartago, Costa Rica. El encuentro comenzará a las 20:30 horas de Guatemala, Honduras y Costa Rica, mientras que el duelo de vuelta se celebrará el miércoles 28 de octubre en territorio hondureño, desde las 21:00 horas.

Olimpia llega a esta instancia después de eliminar al Luis Ángel Firpo de El Salvador en los cuartos de final, mientras que Cartaginés buscará aprovechar su condición de local para conseguir una ventaja antes de viajar a Honduras. La serie definirá a uno de los finalistas de la Copa Centroamericana de Concacaf 2026, aunque antes del primer enfrentamiento la atención también estará puesta en las medidas de seguridad y las restricciones para la afición visitante.

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