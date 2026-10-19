Posibles alineaciones de Internacional de Bogotá vs Fortaleza por Liga BetPlay Dimayor 2026-II
El rendimiento irregular ha dejado a estos equipos lejos de las posiciones de clasificación y las opciones se les agotan.
La acción de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II está en su jornada 15 y las oportunidades para llegar al umbral de clasificación para acceder a los cuadrangulares semifinales se están agostando. Es momento para ver un duelo entre equipos bogotanos con Internacional de Bogotá y Fortaleza. Ambos marchan lejos de las posiciones de privilegio y tendrán que salir a buscar un triunfo que mantenga viva su ilusión.
Posible alineación de Internacional de Bogotá para el partido de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II
Así formaría Internacional de Bogotá: Wuílker Faríñez; Joan Castro, Mateo Rodas, Agustín Irazoque, Miguel Pernía; Déwar Victoria, Larry Vásquez, Miguel Amaya; Cristian Dájome, Diego Duarte y Fabricio Sanguinetti. D.T.: Ricardo Valiño.
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Posible alineación de Fortaleza para el partido de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II
Así formaría Fortaleza: Williams Barlasina; Joan Cajares, Yesid Díaz, Jéferson Medina, Santiago Cuero; Sebastián Navarro, Leonardo Pico, Santiago Vivas; Sebastián Herrera, Jhonier Salas y Jhon Velásquez. D.T.: Diego Arias.
¿Cómo y dónde ver Internacional de Bogotá vs Fortaleza por la Liga BetPlay Dimayor 2026-II?
El duelo se programó para jugarse en el Estadio Metropolitano de Techo de Bogotá a las 6:15 p.m. de este martes. Lo relativo a la transmisión de televisión va a ser algo distinto a lo acostumbrado, pues solamente va estar en el canal básico de Win Sports. Además, se podrá ver vía streaming con una suscripción activa en la plataforma de Win Play.
Últimos cinco partidos de Internacional de Bogotá
- 15.10.2026 | Internacional de Bogotá 4-1 Llaneros.
- 10.10.2026 | Junior 2-2 Internacional de Bogotá.
- 04.10.2026 | Internacional de Bogotá 1-1 Once Caldas.
- 26.09.2026 | Deportivo Pereira 0-0 Internacional de Bogotá.
- 20.09.2026 | Atlético Bucaramanga 2-0 Internacional de Bogotá.
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Últimos cinco partidos de Fortaleza
- 11.10.2026 | Santa Fe 2-2 Fortaleza.
- 08.10.2026 | Fortaleza 1-1 Millonarios.
- 04.10.2026 | Deportivo Pasto 0-0 Fortaleza.
- 27.09.2026 | Fortaleza 2-2 Deportes Tolima.
- 20.09.2026 | Fortaleza 1-4 Junior.