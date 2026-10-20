María José Alcalá responde a Rommel Pacheco por Dakar 2026: “Los recursos no estuvieron, pero tenemos todo cubierto”

La presidenta del COM reconoció que confundió la cifra entregada por Conade para los Juegos Centroamericanos, pero negó que existan recursos sobrantes

María José Alcalá habla sobre los recursos para Dakar 2026 | Imago 7

La presidenta del Comité Olímpico Mexicano (COM), María José Alcalá, explicó cómo se desarrollaron las gestiones con la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) para financiar la participación de México en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026. En entrevista con Claro Sports por W Radio, la dirigente aseguró que el organismo tuvo que recurrir a sus propios recursos y al respaldo de patrocinadores para cubrir los gastos de la delegación, luego de no recibir el apoyo gubernamental dentro de los plazos requeridos.

Alcalá respondió a la postura de Rommel Pacheco, titular de la Conade, quien aseguró que existía suficiencia presupuestaria para atender la solicitud del COM. La exclavadista explicó que las conversaciones comenzaron desde marzo, pero que el financiamiento no estuvo disponible cuando debían realizarse los pagos de transporte, hospedaje y alimentación.

“Yo creo que es importante decir que los recursos no estuvieron y en este momento nosotros tenemos cubierto todo lo necesario para la delegación”, afirmó. “Gracias a la iniciativa privada y a recurso propio del Comité Olímpico Mexicano, se logra llevar a los atletas a Dakar“, dijo.

La presidenta del COM detalló que el 3 de marzo se planteó una solicitud de 5.8 millones de pesos, cuando se contemplaba la participación de 32 atletas. Sin embargo, el número de clasificados aumentó a 62, por lo que, durante una reunión con Pacheco, el 23 de junio, solicitó elevar el apoyo.

“Le comenté que había ya 62 atletas seleccionados, que no cubría yo la totalidad, que, si me podía ayudar con, en lugar de 5 millones 800, 11 millones. Me dijo que sí, que con mucho gusto lo checábamos, que no había ningún problema”, relató.

La solicitud formal se presentó el 2 de septiembre y, según Alcalá, ambas instituciones revisaron los conceptos de gasto. No obstante, el 28 de septiembre el comité organizador de Dakar notificó que los pagos de hospedaje y alimentación debían liquidarse antes del 7 de octubre.

MÁS INFORMACIÓN: Rommel Pacheco responde al COM por los recursos para Dakar 2026

La dirigente señaló que el personal del COM acudió nuevamente a la Conade el 1 de octubre para conocer el estado del trámite. Posteriormente, recibió un mensaje en el que se le informó que los recursos no habían sido autorizados.

María José Alcalá reconoce error en cifra de recursos para los Juegos Centroamericanos

Durante la entrevista, Alcalá también aclaró la controversia relacionada con el dinero que la Conade entregó para los Juegos Centroamericanos y del Caribe. La presidenta del COM reconoció que inicialmente mencionó una aportación de 40 millones de pesos, cuando la cantidad fue de 60 millones.

“Yo asumo la responsabilidad de mi falla, de mi error en la cifra. Yo me equivoqué. Son 60 millones, 60 millones que perfectamente sabe la Conade en qué me autorizó para gastarlos. No fueron para el Comité Olímpico Mexicano, fueron para la delegación mexicana”, explicó.

Alcalá indicó que ese dinero se utilizó para cubrir boletos de avión, hospedaje, alimentación, transporte terrestre, materiales deportivos y servicios médicos, entre otros conceptos relacionados con la participación de los atletas. “Se ejerció todo el recurso correctamente. De ese recurso no hay un sobrante como se mencionó. Y yo quiero decir, nosotros tenemos hasta el 16 de diciembre para hacer nuestra comprobación y la haremos como marca la ley”, sostuvo.

La dirigente insistió en que los recursos de los Juegos Centroamericanos estaban destinados a la delegación y no a financiar el funcionamiento del Comité Olímpico Mexicano.

¿La polémica con Rommel Pacheco afectará la relación entre Conade y el COM?

Al ser cuestionada sobre las consecuencias de las diferencias con Rommel Pacheco, Alcalá aseguró que mantiene su disposición a trabajar con la Conade y descartó cerrar los canales de comunicación entre ambas instituciones. “Yo nunca voy a dejar de platicar ni de hablar ni de decir cuando yo esté de acuerdo o cuando no esté de acuerdo”, expresó.

La presidenta del COM sostuvo que su responsabilidad es garantizar que los deportistas puedan participar en las competencias para las que consiguieron su clasificación, independientemente de las diferencias administrativas. “De mi parte siempre va a haber respeto, diálogo y siempre que sea necesario yo voy a pedir la ayuda para cubrir las necesidades de los atletas de México en el deporte olímpico”, agregó.

No obstante, al preguntarle si había recibido alguna comunicación de la Conade después de la controversia, respondió: “No, ninguna. Hasta el momento ninguna”.

Alcalá explicó que había conversado con Luis Rivera, funcionario de la dependencia, durante un encuentro en Puebla, aunque precisó que ese diálogo estuvo relacionado con el boxeo y no con una solución a las diferencias presupuestales.

María José Alcalá asegura que los atletas tienen cubiertos sus gastos para Dakar 2026

Pese a la controversia, Alcalá afirmó que los 62 deportistas mexicanos contarán con los servicios necesarios para participar en los Juegos Olímpicos de la Juventud, programados del 31 de octubre al 13 de noviembre. “No, todo está cubierto al 100%. Nosotros también hicimos las gestiones con el sector salud, nos ayudaron con las vacunas para los atletas”, explicó.

La dirigente señaló que el COM también trabaja en los trámites de visado y que los gastos de traslado, alojamiento, alimentación y uniformes están cubiertos. “Nadie se va a quedar sin su boleto de avión, sin su hospedaje, sin su alimentación, sin sus uniformes”, aseguró.

Finalmente, Alcalá reiteró que está dispuesta a mantener la colaboración con la Conade, aunque consideró necesario que las diferencias se atiendan mediante el diálogo y el respeto entre las instituciones.

“Nosotros vamos a seguir siendo muy respetuosos. Siempre invitaremos al diálogo, pero también seremos exigentes en el trato respetuoso para nosotros como personas y como institución”, concluyó.