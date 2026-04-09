Cartaginés vs Herediano en vivo: dónde mirar la Liga de Costa Rica 2026

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Cartaginés Herediano, Liga de Costa Rica, en vivo y en directo | Claro Sports

Cartaginés y Herediano se enfrentan en uno de los partidos más atractivos de la jornada 15 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Promerica, en un duelo que puede ser determinante en la pelea por la cima. Los brumosos llegan en un gran momento y quieren hacer valer su fortaleza en casa, mientras que el Team busca sostener el liderato en una recta final donde cada punto puede definir el rumbo del campeonato.

Cartaginés tiene 26 puntos y se ubica en el tercer lugar, producto de ocho triunfos, dos empates y cuatro derrotas. El equipo dirigido por Amarini Villatoro es uno de los protagonistas del certamen y viene de lograr una victoria importante al imponerse 3-2 como visitante ante Sporting FC. Ahora afronta una prueba de alto nivel y buscará mantenerse firme como local, condición en la que llega con confianza tras ganar sus últimos cuatro partidos en casa.

Por su parte, Herediano suma 28 puntos y es el líder del campeonato, con un registro de nueve victorias, un empate y cuatro derrotas. El conjunto comandado por José Giacone viene de vencer 1-0 a Puntarenas como local y continúa en lo más alto luego de haber conseguido otro triunfo clave ante Alajuelense por 2-1. Este partido aparece como una medida ideal para el Team, ya que le permitirá evaluar su nivel competitivo en el tramo final del torneo, donde el margen de error será mínimo.

¿A qué hora juegan y dónde mirar Cartaginés vs Herediano de la jornada 15 de la Liga de Costa Rica?

El encuentro entre Cartaginés y Herediano está programado para el viernes 10 de abril a las 20:00 horas y se disputará en el estadio Fello Meza. Para seguir todas las acciones del partido en vivo y en directo lo podrás hacer a través de FUTV.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Cartaginés vs Herediano hoy

Ni Cartaginés ni Herediano cuentan con futbolistas suspendidos para este partido de la fecha 15 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Costa Rica. Se estima que Amarini Villatoro y José Giacone no harán muchas variantes con respecto a los partidos anteriores.

Cartaginés: Kevin Briceño; Randall Cordero, Diego Mesén, Marcelo Hernández, Diego González; Luis Flores, Cristopher Núñez, Bernald Alfaro, Suhander Zúñiga, José Mora; Ricardo Márquez. DT: Amarini Villatoro.

Herediano: Dany Carvajal; Keysher Fuller, Keyner Brown, Everardo Rubio; Darryl Araya, Sergio Rodríguez, Eduardo Juárez, Gabriel Sibaja; Elías Aguilar, Randall Leal; y Marcel Hernández. DT: José Giacone.

Antecedentes y últimos resultados del Cartaginés vs Herediano en Liga de Costa Rica

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Cartaginés y Herediano:

14 de febrero de 2026 | Herediano 1-0 Cartaginés | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 25 de octubre de 2025 | Herediano 2-1 Cartaginés | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 10 de septiembre de 2025 | Cartaginés 2-0 Herediano | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 5 de abril de 2025 | Herediano 1-1 Cartaginés | Torneo Clausura 2025

| Torneo Clausura 2025 16 de febrero de 2025 | Cartaginés 0-1 Herediano | Torneo Clausura 2025

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