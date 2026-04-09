Comunicaciones vs Aurora en vivo: dónde mirar la Liga de Guatemala 2026

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Comunicaciones Aurora, Liga de Guatemala, en vivo y en directo | Claro Sports

Comunicaciones y Aurora se enfrentan en un partido clave por la jornada 18 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala, en un duelo que puede marcar el futuro inmediato de ambos en el campeonato. Los Cremas buscan un triunfo que les permita alejarse definitivamente de la zona baja en la tabla acumulada y enfocarse en la pelea por el título, mientras que los aurinegros llegan obligados a sumar para no perder terreno en la lucha por clasificar a los playoffs.

Comunicaciones tiene 29 puntos y se ubica en el tercer puesto, producto de nueve triunfos, dos empates y siete derrotas. El equipo dirigido por Marco Antonio “El Fantasma” Figueroa viene de empatar 1-1 ante Mictlán en su última presentación y, con solo cuatro jornadas por disputarse, necesita un buen resultado para empezar a olvidarse de la pelea por la permanencia y enfocarse únicamente en la lucha por el título. En la tabla acumulada suma 49 puntos, y una victoria le permitiría tomar distancia de Guastatoya (46) y Achuapa (40), aunque clubes como Mictlán (49), Malacateco (47) y Marquense (47) también siguen atentos a esa pelea.

Por su parte, Aurora tiene 19 puntos y se encuentra en el décimo lugar, con un registro de cuatro victorias, siete empates y siete derrotas. El conjunto de Saúl Phillip viene de caer 2-0 ante Antigua GFC como local y atraviesa una fuerte irregularidad que lo deja con poco margen de error si pretende meterse en la fase final. De hecho, en sus últimos diez partidos solo ganó una vez, por lo que necesita con urgencia volver al triunfo para acercarse a los puestos de clasificación, donde el último cupo actualmente lo ocupa Guastatoya con 24 unidades.

¿A qué hora juegan y dónde mirar Comunicaciones vs Aurora de la jornada 19 de la Liga de Guatemala?

El encuentro entre Comunicaciones y Aurora está programado para el viernes 10 de abril a las 20:00 horas y se disputará en el estadio Cementos Progreso. Para seguir todas las acciones del partido en vivo y en directo lo podrás hacer a través de TIGO Sports.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Comunicaciones vs Aurora hoy

Ni Comunicaciones ni Aurora cuentan con futbolistas suspendidos para este duelo de la jornada 19 de la Liga Nacional de Guatemala. Se estima que Fantasma Figueroa y Saúl Phillip no harán muchas variantes con respecto al equipo que venían presentando.

Comunicaciones: Fredy Pérez; Wilson Pineda, José Pinto, Ernesto Monreal, Erick González; Andy Contreras, Karel Espino, Marco Domínguez; Dairon Reyes, Omar Duarte y Andersson Ortiz. DT: Marco Antonio Figueroa.

Aurora: Liborio Sánchez; Carlos Monterroso, Luis Cardona, Jairo Soriano, Jafet Soriano; Jorge Ticurú, Allan García, Pablo Mingorance, Eddie Ibargüen; Nicolás Lovato y Alex Díaz. DT: Saúl Phillip.

Antecedentes y últimos resultados del Comunicaciones vs Aurora en Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Comunicaciones y Aurora:

22 de febrero de 2026 | Aurora 2-0 Comunicaciones | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 5 de noviembre de 2025 | Aurora 0-0 Comunicaciones | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 30 de agosto de 2025 | Comunicaciones 0-2 Aurora | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 15 de abril de 2005 | Aurora 1-3 Comunicaciones | Torneo Clausura 2005

| Torneo Clausura 2005 12 de febrero de 2005 | Comunicaciones 3-1 Aurora | Torneo Clausura 2005

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