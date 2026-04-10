Antigua vs Municipal, el partidazo de la jornada 19: pronósticos, formaciones y momios

Uno de los juegos grandes de la jornada.

Municipal vs Antigua, un clásico | JOHAN ORDONEZ / AFP

La jornada 19 del Torneo Clausura 2026 trae consigo uno de los partidos más atractivos de la competencia, el que protagonizarán en el estadio Pensativo los equipos de Antigua y Municipal. Ambos equipos vienen siendo intérpretes de una rivalidad que tomó dimensión en el último tiempo, y es por eso que cada vez que se miden, se viven partidos muy disputados al mejor estilo clásico.

La rivalidad que han generado estos dos equipos tomó fuerza durante 2025, año en el que ambos equipos definieron las finales del Clausura y Apertura, y en las dos contiendas fue el equipo de Antigua el que logró imponerse para coronarse bicampeón de Guatemala, algo que no ocurría desde 2018. En la última definición todo terminó escándalo, con incidentes entres jugadores y aficionados, en una de las noches más lamentables recordadas.

Momios para Antigua vs Municipal

De acuerdo a las principales páginas de pronósticos, la cuestión está muy equilibrada. La victoria del equipo de Antigua ronda los $2.55, el triunfo de Municipal $2.90 mientras que el empate está en $2.25. Como queda de manifiesto estamos ante un juego en el que cualquiera podría imponerse más allá del pequeño favoritismo para los ‘coloniales’ teniendo en cuenta de que son locales.

¿A qué hora juegan y dónde mirar Antigua vs Municipal de la jornada 19 de la Liga de Guatemala?

El encuentro entre Antigua GFC y Municipal está programado para el sábado 11 de abril a las 19:00 horas y se disputará en el estadio Pensativo. Para seguir todas las acciones del partido en vivo y en directo lo podrás hacer a través de TIGO Sports.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Antigua vs Municipal hoy

Antigua GFC no podrá contar con Enrique Camargo, expulsado en el encuentro ante Aurora, mientras que Municipal no cuenta con futbolistas suspendidos para este duelo de la jornada 19 de la Liga Nacional de Guatemala. Se estima que Mauricio Tapia y Mario Acevedo no harán muchas variantes con respecto al equipo que venían presentando.

Antigua GFC : Luis Morán; Héctor Prillwitz, Juan Carbonell, José Ardón, Enzo Fernández; Oscar Castellanos, José Rosales, Juan Osorio; Oscar Santis, Diego Fernández; y Agustín Maziero. DT : Mauricio Tapia.

: Luis Morán; Héctor Prillwitz, Juan Carbonell, José Ardón, Enzo Fernández; Oscar Castellanos, José Rosales, Juan Osorio; Oscar Santis, Diego Fernández; y Agustín Maziero. : Mauricio Tapia. Municipal: Braulio Linares; César Calderón, Nicolás Samayoa, Darwin Torres, José Morales; Yunior Pérez, Jonathan Franco; Erik López, Cristian Hernández, Rudy Muñoz; y Jefry Bantes. DT: Mario Acevedo.

Antecedentes y últimos resultados del Antigua vs Municipal en Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Antigua GFC y Municipal:

21 de febrero de 2026 | Municipal 4-2 Antigua | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 27 de diciembre de 2025 | Municipal 1-0 Antigua | Final Torneo Apertura 2025

| Final Torneo Apertura 2025 21 de diciembre de 2025 | Antigua 2-0 Municipal | Final Torneo Apertura 2025

| Final Torneo Apertura 2025 22 de noviembre de 2025 | Municipal 2-1 Antigua | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 17 de septiembre de 2025 | Antigua 1-1 Municipal | Torneo Apertura 2025

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