India vs Panamá en vivo: goles y resultados del partido amistoso, hoy 25 de septiembre

Interesante prueba para los dirigidos por Thomas Christiansen.

India vs Panamá, partido en vivo y en directo | Claro Sports

¡¡¡Bienvenidos al minuto a minuto del India vs Panamá en esta nueva fecha FIFA!!! La Selección de Panamá vuelve a la acción tras el Mundial 2026 y enfrenta a India hoy, viernes 25 de septiembre, en un amistoso internacional que abre su gira por Asia. El encuentro se disputa en el estadio Sree Kanteerava de Bangalore, desde las 9:00 a. m. de Panamá, y representa la primera de tres pruebas para el conjunto canalero durante esta ventana FIFA.

Para el equipo dirigido por Thomas Christiansen, el compromiso también marca el inicio de una renovación: el entrenador anticipó que dará oportunidades a jóvenes y observará nuevas alternativas para la selección. Con cinco futbolistas que buscan debutar y las bajas por lesión de Andrés Andrade, José Córdoba y Josué Vergara, Panamá intentará comenzar con una victoria antes de viajar a Japón para continuar su preparación.

Del otro lado estará una India que acumula cuatro partidos sin ganar y que, bajo la conducción de Khalid Jamil, buscará aprovechar la localía en el primer enfrentamiento entre ambas selecciones. Los anfitriones afrontan este desafío antes de medirse con Brasil y Uruguay en octubre. Sigue aquí el India vs Panamá en vivo, con el resultado actualizado minuto a minuto, los goles y todas las incidencias del partido.

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el India vs Panamá hoy 25 de septiembre de 2026?

India y Panamá se enfrentarán este viernes 25 de septiembre en el Sree Kanteerava Stadium de Bengaluru, en un amistoso correspondiente a la ventana internacional de FIFA. El encuentro comenzará a las 9:00 a.m. de Panamá (8:00 p.m. de India). Para el público panameño, el partido podrá verse en vivo por TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube de TVMAX Panamá.

Alineaciones del India vs Panamá, al momento

Estas son las alineaciones titulares para el encuentro entre India y Panamá:

India: Giupreet Singh Sandhu; Abhishek Singh Tekcham, Bijoy Varghese, Ricky Shabong, Lalengmawia, Anwar Ali, Akash Mishra; Ashique Kuruniyan, Vikram Partap Singh, Manvir Singh y Ryan Williams. DT: Khalid Jamil.

Panamá: Marcos De León; César Blackman, Eduardo Anderson, Joseph Jones, Jair Modelo; Víctor Griffith, Daivis Murillo, Giovany Herbert; Rafael Mosquera, Tomás Rodríguez y Mijahir Jiménez. DT: Thomas Christiansen.

Antecedentes del India vs Panamá y últimos resultados

India y Panamá nunca se enfrentaron anteriormente a nivel de selecciones mayores, por lo que el amistoso de Bengaluru será el primer antecedente oficial entre ambos países. También será apenas la novena selección diferente de Concacaf que enfrente India a lo largo de su historia.

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