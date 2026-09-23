Guatemala toma nota: Jamaica pierde a su principal figura para el debut en la Concacaf Nations League

Jamaica recibió una mala noticia a pocos días de enfrentar a Guatemala por la Concacaf Nations League.

Jamaica estuvo cerca de clasificar al Mundial 2026 | @jfffootball

Jamaica comenzó su concentración para enfrentar a Guatemala con una noticia importante para su entrenador: Leon Bailey no estará disponible para el debut en la Concacaf Nations League. El atacante quedó fuera por problemas físicos y no viajó desde Grecia para incorporarse a los Reggae Boyz, que recibirán a la Bicolor este viernes 25 de septiembre en el Independence Park.

La información fue reportada por el Jamaica Observer, que señaló que, pese a no existir inicialmente un comunicado de la Federación de Fútbol de Jamaica sobre su baja, Bailey permaneció en Grecia para recuperarse. El futbolista había disputado apenas 13 minutos en el triunfo 2-1 de Olympiakos sobre Jagiellonia Bialystok por la UEFA Europa League y posteriormente no participó en el encuentro del conjunto griego frente a Levadiakos.

Leon Bailey vuelve a ser baja con Jamaica

La ausencia no resulta menor por el peso que tiene Bailey dentro del fútbol jamaiquino. El extremo acumula 41 partidos y siete goles con la selección desde su debut en 2019, además de contar con una extensa trayectoria europea después de pasar por Genk, Bayer Leverkusen, Aston Villa y Roma antes de llegar a Olympiakos.

Sin embargo, las ausencias han condicionado su continuidad con los Reggae Boyz. Bailey se perdió 17 de los últimos 28 encuentros oficiales de Jamaica, según los datos proporcionados, y tampoco pudo participar durante la ronda final de las eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial 2026. Su última aparición internacional se produjo en marzo, durante el repechaje mundialista disputado en Guadalajara.

La baja obliga a Jamaica a comenzar esta nueva competencia sin uno de sus nombres más reconocidos, aunque el plantel conserva buena parte de la base utilizada durante el proceso mundialista. Andre Blake, Richard King, Joel Latibeaudiere, Kasey Palmer, Isaac Hayden, Tyreece Campbell y Bailey Cadamarteri aparecen entre las alternativas de un equipo que buscará recuperarse después de quedar fuera de la Copa del Mundo.

Jamaica y Guatemala vuelven a encontrarse

El duelo tiene además un antecedente muy reciente. Jamaica y Guatemala se enfrentaron dos veces durante 2025 y repartieron victorias. Los Reggae Boyz se impusieron 3-0 en Kingston por las eliminatorias mundialistas, con un gol de Jon Russell y un doblete de Warner Brown. Poco después, Guatemala consiguió revancha en la Copa Oro al vencer 1-0 con anotación de Óscar Santis.

Desde su eliminación mundialista, Jamaica disputó tres amistosos como preparación para volver a la competencia oficial: derrotó 2-0 a India, perdió 3-0 frente a Nigeria y empató 1-1 contra Sudáfrica. Ahora iniciará la Nations League con dos encuentros consecutivos como local, primero ante Guatemala y posteriormente frente a Honduras, antes de afrontar sus compromisos como visitante.

Guatemala visitará a Jamaica este viernes 25 de septiembre a las 18:00 horas, en un partido que abrirá una nueva etapa para ambas selecciones. Los Reggae Boyz tendrán la ventaja de comenzar en casa, pero deberán hacerlo sin Bailey, una ausencia relevante que modifica el panorama a pocos días del encuentro.

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