Sigue en vivo lo mejor del partido a través del minuto a minuto.

Zeledón vs Saprissa, en vivo el minuto a minuto. (Clarosports)

Les damos la más cálida y cordial bienvenida al minuto a minuto del partido entre Zeledón y Saprissa, válido por la jornada 16 del Torneo Apertura 2026 de Costa Rica. El equipo local llega en un momento muy adverso en cuanto a resultados, está último y viene de empatar con San Carlos mientras que la visita necesita ganar para seguir siendo único líder.

Pérez Zeledón ocupa el último lugar con 11 puntos, producto de dos triunfos, cinco empates y nueve derrotas. El equipo de Ronald Gómez viene de igualar 1-1 en su visita a San Carlos y no gana desde el 5 de septiembre, cuando se impuso 3-2 ante Herediano fuera de casa. Con dos jornadas por disputar, los generaleños necesitan sumar para llegar al próximo Clausura con más margen en la pelea por la permanencia, que se define en la tabla acumulada.

Por su parte, Saprissa lidera el Apertura con 31 unidades, las mismas que Cartaginés, al que supera por diferencia de gol. El conjunto de Hernán Medford registra diez victorias, un empate y cinco derrotas, y viene de vencer 2-1 a Puntarenas para llegar a tres partidos sin perder. Con el liderato todavía en disputa, el Monstruo buscará prolongar esa racha en Pérez Zeledón y llegar a la última fecha con la posibilidad de cerrar la fase regular en el primer puesto.

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Zeledón vs Saprissa hoy 21 de noviembre de 2026?

El encuentro entre Pérez Zeledón y Saprissa será el sábado 21 de noviembre a las 20:00 horas en el estadio Municipal Pérez Zeledón y se podrá ver en vivo y en directo a través de FUTV y FOX.

Alineaciones del Zeledón vs Saprissa para la jornada 21, al momento

Pérez Zeledón : Miguel Ajú; Rawy Rodríguez, William Fernández, Manuel Aguilar, Mauricio Núñez; José Porras, Joaquín Aguirre, Wilber Rentería, Allan Fallas, Axel Amador; y José Alvarado. DT : Ronald Gómez.

: Miguel Ajú; Rawy Rodríguez, William Fernández, Manuel Aguilar, Mauricio Núñez; José Porras, Joaquín Aguirre, Wilber Rentería, Allan Fallas, Axel Amador; y José Alvarado. : Ronald Gómez. Saprissa: Abraham Madriz; Gerald Taylor, Fidel Escobar, Douglas Sequeira, Joseph Mora; Alberth Barahona, Mariano Torres, Andrey Soto, Gerson Torres, David Guzmán; y Newton Williams. DT: Hernán Medford.

Antecedentes del Zeledón vs Saprissa y últimos resultados en la Liga de Guatemala

24 de julio de 2026 | Saprissa 5-1 Pérez Zeledón | Torneo Apertura 2026 5 de abril de 2026 | Saprissa 4-0 Pérez Zeledón | Torneo Clausura 2026 29 de enero de 2026 | Pérez Zeledón 3-3 Saprissa | Torneo Clausura 2026 22 de septiembre de 2025 | Saprissa 3-0 Pérez Zeledón | Torneo Apertura 2025 26 de julio de 2025 | Pérez Zeledón 0-1 Saprissa | Torneo Apertura 2025

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