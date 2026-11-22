Sigue en vivo lo mejor del partido.

Guastatoya vs Comunicaciones, en vivo el minuto a minuto. (Clarosports)

Por la jornada 21 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala, se miden en el estadio David Cordon Hichos los equipos de Guastatoya y Comunicaciones en un partido que para los visitantes representa más que una final. El equipo local llega tras una dura derrota a manos de Xelajú por goleada, mientras que la visita llega de lograr una victoria decisiva ante Cobán.

Guastatoya ocupa el quinto puesto con 31 puntos, producto de nueve triunfos, cuatro empates y siete derrotas. El equipo de Martín García viene de caer 4-0 en su visita a Xelajú MC y apenas ganó uno de sus últimos ocho partidos. Después de ser uno de los protagonistas en la primera mitad del Apertura, el Pecho Amarillo buscará aprovechar la localía para retomar el paso y afianzarse en la zona de clasificación.

Por su parte, Comunicaciones marcha séptimo con 26 unidades, tras ocho victorias, dos empates y diez derrotas. Los dirigidos por Roberto Montoya vencieron 2-0 a Cobán Imperial en casa y encadenaron su tercer triunfo, una racha que los dejó a tres puntos de San Pedro, dueño del último boleto a la fase final. Los Cremas buscarán ganar los dos partidos que les quedan, aunque también necesitan que los Gallos dejen puntos en el camino para poder alcanzarlos o superarlos.

MÁS INFORMACIÓN: Tabla de Posiciones Apertura 2026 al momento: ¿En qué lugar va tu equipo en la Liga Nacional de Guatemala? ¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Guastatoya vs Comunicaciones hoy 21 de noviembre de 2026? El encuentro entre Guastatoya y Comunicaciones será el sábado 21 de noviembre a las 20:00 horas en el estadio David Cordón Hichos y se podrá ver en vivo y en directo a través de TV Azteca Guate. Alineaciones del Guastatoya vs Comunicaciones para la jornada 21, al momento Guastatoya: Rubén Escobar; Brayan Morales, Emanuel Yori, Herberth Morales; Wilson Pineda, Jefferson Macal; Ariel Lon, Denilson Sánchez, Gilder Cruz; Edy Palencia y Víctor Ávalos. DT: Martín García. Comunicaciones: Fredy Pérez; José Pinto, Kevin Grijalva, Nicolás Olivera; Nelson García, Stheven Robles; Brayam Castañeda, Samuel Camacho, Paolo Dantaz; Andersson Ortiz y Dewinder Bradley. DT: Roberto Montoya. Antecedentes del Guastatoya vs Comunicaciones y últimos resultados en la Liga de Guatemala Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Guastatoya y Comunicaciones: 18 de septiembre de 2026 | Comunicaciones 1-2 Guastatoya | Torneo Apertura 2026

| Torneo Apertura 2026 20 de abril de 2026 | Comunicaciones 1-0 Guastatoya | Torneo Clausura 2026

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