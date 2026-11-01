Motagua vs Marathón en vivo: resultado y goles del partido de la Liga de Honduras 2026

Sigue el minuto a minuto del partido entre Motagua y Marathón por la jornada 12 del Torneo Apertura de Honduras.

Motagua vs Marathón, minuto a minuto, Liga de Honduras | Claro Sports

¡Bienvenidos al minuto a minuto de Motagua vs. Marathón! Ambos equipos se enfrentan este domingo 1 de noviembre por la jornada 12 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Honduras. El clásico de las «M» se disputa en el Estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa, con dos conjuntos que llegan igualados con 22 puntos. En los últimos diez enfrentamientos entre ambos, Marathón consiguió cuatro victorias y los otros seis terminaron empatados.

Motagua llega a este compromiso en la cuarta posición y acumula tres victorias consecutivas. El conjunto capitalino viene de derrotar 2-1 a Choloma, 2-0 a Platense y 2-0 a Juticalpa. Los azules buscarán extender su racha para alcanzar las 25 unidades y acercarse a Olimpia, líder del campeonato con 26 puntos.

Marathón afronta esta jornada en el tercer lugar con 22 puntos y una diferencia de goles de +9. Los dirigidos por Silvio Rudman llegan después de igualar 2-2 frente a Atlético Independiente, mientras que anteriormente vencieron 2-1 a Olancho y empataron 0-0 ante Lobos UPNFM. Los verdolagas intentarán sumar como visitantes para mantenerse entre los primeros puestos de la clasificación.

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¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Motagua vs Marathón hoy domingo 1 de noviembre de 2026?

El encuentro entre Choloma y Olimpia será el domingo 1 de noviembre a las 17:15 horas en el estadio Estadio Nacional Chelato Uclés y se podrá ver en vivo y en directo a través de Deportes TVC.

Alineaciones del Motagua vs Marathón para la jornada 12, al momento

Ni Motagua ni Marathón cuentan con futbolistas sancionados para este partido de la jornada 12 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Honduras. Se estima que Javier López y Silvio Rudman no harán muchas variantes con respecto a las alineaciones que utilizaron en los últimos partidos.

Motagua : Luis Ortíz, Cristopher Meléndez, Pablo Cacho, Valerio Marinacci, Darell Oliva, Rodrigo Gómez, Jordan García, Andy Hernández, Emilio Izaguirre, Jonathan Moya, Jeffry Miranda. DT : Javier López.

: Luis Ortíz, Cristopher Meléndez, Pablo Cacho, Valerio Marinacci, Darell Oliva, Rodrigo Gómez, Jordan García, Andy Hernández, Emilio Izaguirre, Jonathan Moya, Jeffry Miranda. : Javier López. Marathón: Humberto Juarez, Kenny Bodden, José Aguilera, Jonathan Bueso, Jefferson Guiti, Isaac Castillo, Yeison Mejía, Odín Ramos, Carlos Pérez, Luis Montoya, Alberth Elis. DT: Silvio Rudman.

Antecedentes del Motagua vs Marathón y últimos resultados en la Liga de Honduras

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Motagua y Marathón:

25 de mayo de 2026 | Motagua 0 (4)-(2) 0 Marathón | Torneo Clausura

21 de mayo de 2026 | Marathón 1-1 Motagua | Torneo Clausura

9 de abril de 2026 | Marathón 1-0 Motagua | Torneo Clausura

15 de febrero de 2026 | Motagua 1-1 Marathón | Torneo Clausura

25 de octubre de 2025 | Marathón 1-0 Motagua | Torneo Apertura

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