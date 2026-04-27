Chava Estrada provoca una increíble polémica después de la salvación de Marquense

Declaraciones muy picantes del defensor causaron revuelo en las redes sociales.

Marquense aplastó a Guastatoya y se queda en Liga Nacional | Facebook Marquense

Marquense vivió una de las jornadas más dramáticas de su historia reciente y logró salvar la categoría en el cierre del Clausura 2026, pero la celebración quedó marcada por una fuerte polémica. En medio de la tensión por el descenso y tras una dura derrota ante Guastatoya, el defensor Carlos Salvador “Chava” Estrada se convirtió en protagonista, tanto por lo ocurrido en el campo como por sus explosivas declaraciones tras el partido.

En lo futbolístico, el equipo occidental sufrió una goleada 4-0 ante Guastatoya en el estadio David Cordón Hichos, en un encuentro donde fue ampliamente superado. Los goles del conjunto local llegaron por intermedio de Víctor Ávalos (24’), José Almanza (35’), Víctor Armas (40’) y Renato Sequén (85’). Como si fuera poco, Estrada fue expulsado al minuto 42 tras cometer una falta dentro del área que derivó en penal, en una noche para el olvido en lo individual.

Pese al golpe, la salvación de Marquense se terminó definiendo en otros campos. Con el resultado entre Aurora y Mictlán aún en juego, el equipo occidental quedó a un solo gol de descender, dependiendo de lo que ocurriera en ese partido paralelo. Finalmente, los resultados lo favorecieron y le permitieron mantenerse en la Liga Nacional con 53 puntos en la tabla acumulada.

El exabrupto de Chava Estrada

No creo que era el momento de hacer éstas declaraciones Chava Estrada.



En TV Nacional en vivo no les permitió editar y sale ésto. pic.twitter.com/GEA7ryD0GV — WI-JO-® (@wijors) April 26, 2026

Pero lo que terminó de encender la polémica llegó tras el pitazo final. En una entrevista en vivo, Chava Estrada lanzó un mensaje que rápidamente se volvió viral, recordando una frase histórica del fútbol guatemalteco. “Esto es para todos los hijos de pu… que querían que descendiéramos. Marquense es de Liga Nacional y vamos a seguir siendo de Liga Nacional”, expresó el defensor, desatando una ola de reacciones en redes sociales.

Sus palabras hicieron eco de una recordada declaración del exjugador Javier Sinay en 2010, lo que aumentó el impacto mediático del momento. Entre la euforia por la salvación y la controversia por sus dichos, Marquense cerró el torneo con 53 puntos en la tabla acumulada, asegurando su permanencia, aunque con un episodio que seguirá dando que hablar en el fútbol guatemalteco.

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