Aurora vs Mictlán en vivo: partido de la Liga de Guatemala 2026

Sigue el minuto a minuto del partido entre Aurora y Mictlán por la jornada 22 del Torneo Clausura de Guatemala.

Aurora vs Mictlán, Liga de Guatemala, minuto a minuto | Claro Sports

¡Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Aurora FC y Mictlán! Este será un duelo crucial para el cierre de la fase regular del Torneo Clausura 2026. El encuentro se disputará este domingo 26 de abril en el estadio Municipal Guillermo Slowing. Ambos equipos llegan con la necesidad de sumar puntos tras resultados negativos en la jornada anterior. En su último enfrentamiento, Mictlán logró la victoria por 2-0.

Aurora FC llega a este partido tras una caída por 1-0 frente a Deportivo Mixco. El equipo dirigido por Saúl Phillip no ha podido encontrar la fórmula para encadenar victorias y atraviesa una racha negativa. A pesar de estar sin grandes aspiraciones en la tabla, intentarán dar una buena imagen en su último encuentro de la fase regular, ante su afición, y cerrar el torneo con una mejor sensación.

Por su parte, Mictlán, que viene de perder 2-3 contra Xelajú MC, aún mantiene vivas sus opciones de clasificar a los playoffs, pero no depende solo de sí mismo. El equipo conejero necesita ganar este partido y esperar que Guastatoya no logre sumar para asegurar su lugar en la siguiente fase. Con esa presión, Mictlán enfrentará este duelo decisivo con todo en juego.

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Aurora vs Mictlán hoy domingo 26 de abril de 2026?

El encuentro entre Aurora y Mictlán está programado para el domingo 26 de abril a las 15:00 horas y se disputará en el Estadio Municipal Guillermo Slowing. Para seguir todas las acciones del partido en vivo y en directo lo podrás hacer a través de Tigo Sports.

Alineaciones del Aurora vs Mictlán para la jornada 22, al momento

Aurora no podrá contar con Allan García tras ser expulsado en la última jornada, mientras que Mictláne no cuenta con futbolistas sancionados para este duelo de la jornada 22 de la Liga Nacional de Guatemala. Se estima que Saúl Phillip y Gabriel Álvarez no harán muchas variantes con respecto al equipo que venían presentando.

Aurora : Liborio Sánchez, Carlos Monterroso, José Manuel Lemus, Jafet Soriano, Alex Díaz, Gabriel Grajeda, Pablo Mingorance, Lenin Gonzalez, Daniel Baján, José Luis Vivas, Diego Ruiz, DT. DT : Saúl Phillip.

: Liborio Sánchez, Carlos Monterroso, José Manuel Lemus, Jafet Soriano, Alex Díaz, Gabriel Grajeda, Pablo Mingorance, Lenin Gonzalez, Daniel Baján, José Luis Vivas, Diego Ruiz, DT. : Saúl Phillip. Mictlán: John Faust, Jonas Herrarte, Renny Folleco, Richard Monges, William Ramírez, Justin Racancoj, Brandon Rivas, Osman Salguero, Kendel Herrarte, Cesar Chinchilla, William Fajardo. DT: Gabriel Álvarez.

Antecedentes del Aurora vs Mictlán y últimos resultados en la Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Aurora vs Mictlán:

11 de marzo de 2026 | Mictlán 2-0 Aurora | Torneo Clausura

22 de noviembre de 2025 | Mictlán 4-0 Aurora | Torneo Apertura

22 de octubre de 2025 | Aurora 3-2 Mictlán | Torneo Apertura

25 de mayo de 2025 | Mictlán 2-2 Aurora | Primera División

23 de marzo de 2025 | Mictlán 1-0 Aurora | Primera División

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