Cartaginés vs Escorpiones en vivo: dónde mirar el Apertura 2026 de la Liga de Costa Rica

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Cartaginés vs Escorpiones, partido en vivo y en directo | Claro Sports

Cartaginés y Escorpiones se enfrentarán este domingo 8 de noviembre por una nueva jornada del Torneo Apertura 2026 de Costa Rica. El encuentro se disputará en el Estadio José Rafael Fello Meza, donde los Brumosos buscarán mantener su rendimiento como locales y continuar en los puestos de clasificación. El último enfrentamiento entre ambos equipos terminó con una victoria por 4-1 para Cartaginés, que se impuso como visitante en agosto.

Cartaginés llega después de empatar 1-1 frente a Inter San Carlos, con un gol de José de Jesús González Muñoz que le permitió rescatar un punto. El conjunto brumoso ocupa la tercera posición con 28 unidades y registra siete victorias en sus siete presentaciones como local durante el campeonato. Además, convirtió 16 goles y recibió solamente cuatro en su estadio. Una nueva victoria le permitiría mantenerse entre los principales candidatos a disputar la fase final.

Por su parte, Escorpiones atraviesa un presente complicado y necesita mejorar sus resultados para acercarse a los puestos de clasificación. El equipo viene de perder 4-1 ante Alajuelense, pese a comenzar ganando con una anotación de Yeison Molina. Actualmente ocupa el noveno lugar con 13 puntos y acumula tres derrotas en sus últimos cinco partidos de liga. Los visitantes intentarán conseguir un resultado favorable ante un rival que todavía no perdió puntos en casa.

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¿A qué hora juegan y dónde mirar en vivo Cartaginés vs Escorpiones de la jornada 16 de la Liga de Costa Rica?

El encuentro entre Cartaginés y Escorpiones será el sábado 7 de noviembre a las 11:00 horas en el Estadio José Rafael Fello Meza y se podrá ver en vivo y en directo a través de FUTV.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Cartaginés vs Escorpiones hoy

Ni Cartaginés ni Escorpiones contarán con futbolistas sancionados para este partido de la jornada 16 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Costa Rica. Se estima que Amarini Villatoro y Andrés Arias no harán muchas variantes con respecto a las alineaciones que utilizaron en los últimos partidos.

Cartaginés : Kevin Briceño, Carlos Barahona, Diego Mesén, Luis Olivas, José Quirós, Luis Flores, Claudio Montero, Gian Morera, Manuel Morán, José González, Joaquín Hernández.. DT : Amarini Villatoro

: Kevin Briceño, Carlos Barahona, Diego Mesén, Luis Olivas, José Quirós, Luis Flores, Claudio Montero, Gian Morera, Manuel Morán, José González, Joaquín Hernández.. : Amarini Villatoro Escorpiones: Johnny Álvarez, Leandro Mena, Carlos Ordóñez, Pablo Morera, Elian Morales, Néstor Monge, Emanuel Salazar, Christian Muñoz Salazar, Greivin Fonseca, Abner Hidalgo, Danilo Pimpinati. DT: Andrés Arias.

Antecedentes y últimos resultados del Cartaginés vs Escorpiones en Liga de Costa Rica

Estos fueron los resultados de los últimos encuentros que disputaron Cartaginés y Escorpiones:

22 de agosto de 2026 | Escorpiones 1-4 Cartaginés | Torneo Apertura

7 de agosto de 2024 | Cartaginés 0-1 Escorpiones | Copa de Costa Rica

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