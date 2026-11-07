Saprissa vs Puntarenas en vivo: dónde mirar el Apertura 2026 de la Liga de Costa Rica

Canal de TV, streaming y cómo seguir el encuentro minuto a minuto.

Saprissa vs Puntarenas, partido en vivo y en directo | Claro Sports

Deportivo Saprissa y Puntarenas FC se enfrentarán este domingo 8 de noviembre por una nueva jornada del Torneo Apertura 2026 de Costa Rica. El encuentro se disputará en el Estadio Ricardo Saprissa, donde los Morados intentarán aprovechar su condición de local para mantenerse en la pelea por el primer puesto. El conjunto tibaseño ocupa la segunda posición con 28 puntos, mientras que los porteños aparecen sextos con 19 unidades.

Saprissa llega después de conseguir una victoria por 2-0 frente a Herediano en condición de visitante, con anotaciones de Newton Williams y Joseph Mora. El equipo dirigido por Hernán Medford acumula seis triunfos y un empate en sus siete presentaciones como local durante el campeonato. Sin embargo, no contará con Luis Paradela, quien deberá cumplir una suspensión por acumulación de tarjetas amarillas. Los Morados buscarán extender su invicto en casa y presionar al líder de la clasificación.

Por su parte, Puntarenas FC necesita recuperarse después de caer 1-0 ante San Carlos en la jornada anterior, con un gol de Raúl Vidal. El conjunto porteño acumula dos partidos consecutivos sin victorias, luego de haber empatado 1-1 frente a Pérez Zeledón. Una victoria en Tibás le permitiría mejorar su posición y fortalecer sus aspiraciones de clasificación a la siguiente fase del torneo.

MÁS INFORMACIÓN: El clásico deja a Hernán Medford frente a una realidad incómoda en Saprissa

¿A qué hora juegan y dónde mirar en vivo Saprissa vs Puntarenas de la jornada 16 de la Liga de Costa Rica?

El encuentro entre Saprissa y Puntarenas será el domingo 8 de noviembre a las 16:00 horas en el Estadio Ricardo Saprissa y se podrá ver en vivo y en directo a través de FUTV.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Saprissa vs Puntarenas hoy

Saprissa no pondrá contar con Luis Paradela, suspendido por acumulación de tarjetas amarillas, mientras que Puntarenas no cuenta con futbolistas sancionados para este partido de la jornada 16 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Costa Rica. Se estima que Hernán Medford y César Alpízar no harán muchas variantes con respecto a las alineaciones que utilizaron en los últimos partidos.

Saprissa : Abraham Madriz, Gerald Taylor, Fidel Escobar, Douglas Sequeira, Joseph Mora, Alberth Barahona, Mariano Torres, Ariel González, Gerson Torres, Andrey Soto, Newton Williams. DT : Hernán Medford.

: Abraham Madriz, Gerald Taylor, Fidel Escobar, Douglas Sequeira, Joseph Mora, Alberth Barahona, Mariano Torres, Ariel González, Gerson Torres, Andrey Soto, Newton Williams. : Hernán Medford. Puntarenas: Adonis Pineda, Kliver Gómez (C), Derek Cordero, Wesly Decas, Wálter Cortés, Vladimir Edghill, Jaylon Hadden, Amferny Arias, Lucas Comachi, Dariel Castrillo, Doryan Rodríguez. DT: César Alpízar.

Antecedentes y últimos resultados del Saprissa vs Puntarenas en Liga de Costa Rica

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Saprissa y Puntarenas:

8 de agosto de 2026 | Puntarenas 0-2 Saprissa | Torneo Apertura

26 de abril de 2026 | Puntarenas 1-3 Saprissa | Torneo Clausura

13 de enero de 2026 | Saprissa 2-2 Puntarenas | Torneo Clausura

26 de octubre de 2025 | Saprissa 2-1 Puntarenas | Torneo Apertura

10 de septiembre de 2025 | Puntarenas 3-1 Saprissa | Torneo Apertura

Te puede interesar