Cobán Imperial vs Xelajú MC en vivo: dónde mirar el Apertura 2026 de la Liga de Guatemala

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Cobán Imperial vs Xelajú MC, partido en vivo y en directo | Claro Sports

Cobán Imperial y Xelajú MC se enfrentarán este domingo 8 de noviembre en el Estadio José Ángel Rossi, por la jornada 19 del Torneo Apertura 2026 de Guatemala. Ambos equipos llegan después de conseguir victorias en sus últimas presentaciones y buscarán mantener su rendimiento en la recta final de la fase regular. El encuentro tendrá importancia para sus aspiraciones de clasificación a la siguiente instancia del campeonato.

Cobán Imperial afrontará el compromiso con el objetivo de aprovechar su condición de local y sumar su segunda victoria consecutiva. Los Príncipes Azules vienen de superar 2-1 a Guastatoya como visitantes en la jornada anterior. El conjunto cobanero intentará mantener esa línea de resultados ante su afición y fortalecer su posición en la tabla, teniendo en cuenta la cercanía del cierre de la fase regular.

Por su parte, Xelajú MC llega después de derrotar 2-0 a Deportivo Marquense en el Estadio Mario Camposeco, con goles de Yiltón Díaz y Javier González. El equipo dirigido por Roberto Hernández buscará trasladar ese rendimiento a sus compromisos fuera de casa. Los Súper Chivos necesitan continuar sumando para mantenerse en la pelea por los primeros puestos y llegar a la fase final en una posición favorable.

¿A qué hora juegan y dónde mirar en vivo Cobán Imperial vs Xelajú MC de la jornada 19 de la Liga de Guatemala?

El encuentro entre Cobán Imperial y Xelajú MC será el domingo 8 de noviembre a las 15:00 horas en el Estadio José Ángel Rossi y se podrá ver en vivo y en directo a través de FOX.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Cobán Imperial vs Xelajú MC hoy

Ni Cobán Imperial ni Xelajú MC cuentan con futbolistas sancionados para este partido de la jornada 19 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. Además, Jorge Aparicio y Antonio de Jesús López no estarán disponibles en Xelajú MC por estar convocados por Luis Fernando Tena a la Selección de Guatemala. Se estima que Ramiro Cepeda y Roberto Hernández no harán muchas variantes con respecto a las alineaciones que utilizaron en los últimos partidos.

Cobán Imperial : Tomás Casas, Darwin Torres, Luis De León, Eduardo Soto, Selvin Tení, Byron Leal, Julio Sandoval, Juan Carlos Winter, Kenneth Valdez, Lester Ical, Janderson Pereira. DT : Ramiro Cepeda

: Tomás Casas, Darwin Torres, Luis De León, Eduardo Soto, Selvin Tení, Byron Leal, Julio Sandoval, Juan Carlos Winter, Kenneth Valdez, Lester Ical, Janderson Pereira. : Ramiro Cepeda Xelajú MC: Rubén Silva, Erick González, Ernesto Monreal, Kevin Ruíz, Javier González, Juan Cardona, Elmer Cardoza, Yair Jaén, Óscar de León, Yilton Díaz, Diego Casas. DT: Roberto Hernández

Antecedentes y últimos resultados del Cobán Imperial vs Xelajú MC en Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Cobán Imperial y Xelajú MC:

10 de septiembre de 2026 | Xelajú MC 0-0 Cobán Imperial | Torneo Apertura

26 de abril de 2026 | Xelajú MC 2-1 Cobán Imperial | Torneo Clausura

21 de noviembre de 2025 | Xelajú MC 3-1 Cobán Imperial | Torneo Apertura

16 de septiembre de 2025 | Cobán Imperial 2-1 Xelajú MC | Torneo Apertura

24 de abril de 2025 | Xelajú MC 2-0 Cobán Imperial | Torneo Clausura

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