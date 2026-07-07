Fulo Martínez, la figura de Panamá en el Mundial 2026: el gigante que lo busca en Sudamérica

Su buena actuación despertó interés en el fútbol sudamericano.

Fulo Martínez, lo más destacado de Panamá en el Mundial 2026 | MAURO PIMENTEL / AFP

El Mundial 2026 terminó con una eliminación dolorosa para Panamá, pero también dejó una certeza pensando en el futuro: Cristian “Fulo” Martínez aprovechó el escenario más importante del fútbol para elevar su nombre y convertirse en uno de los grandes protagonistas de la Marea Roja. Su rendimiento no pasó inadvertido y ahora un histórico de Sudamérica aparece entre los interesados en contratarlo.

El mediocampista fue uno de los puntos más altos del equipo canalero pese a las tres derrotas sufridas durante la fase de grupos. Su actuación más reconocida llegó frente a Croacia, encuentro en el que fue elegido como el mejor jugador del partido, consiguiendo además un reconocimiento inédito para un futbolista panameño en una Copa del Mundo.

Esa exposición internacional podría cambiar rápidamente el rumbo de su carrera. De acuerdo con reportes surgidos desde Israel, Corinthians estaría siguiendo la situación del volante, actualmente vinculado al Ironi Kiryat Shmona. El club israelí tendría como referencia una cifra mínima cercana a los 1.5 millones de dólares para aceptar su salida. Para Martínez, un eventual desembarco allí representaría uno de los mayores saltos de su trayectoria.

La operación también sería seguida con especial atención desde Panamá. Según informó el periodista Álvaro Martínez, el 75% de los derechos económicos del futbolista pertenece al equipo israelí, mientras que el 25% restante corresponde a Plaza Amador. Por ese motivo, una transferencia importante podría significar un ingreso relevante para el club panameño.

No solo hay interés del Corinthians

Corinthians, sin embargo, no sería el único equipo pendiente de Fulo. El nombre del mediocampista también habría despertado interés en España y Estados Unidos. Entre los posibles pretendientes aparece el Deportivo de La Coruña, que lo tendría bajo consideración para su nuevo proyecto después de conseguir el ascenso a LaLiga.

A ese escenario se suman sondeos desde la MLS. El periodista José Ángel Rodríguez señaló que más de una institución estadounidense mantiene al panameño en carpeta, una posibilidad que tendría una ventaja particular: Martínez ya conoce ese campeonato por sus experiencias anteriores y no necesitaría atravesar un proceso de adaptación completamente nuevo.

A sus puertas aparece, por lo tanto, una decisión que puede marcar el siguiente gran capítulo de su carrera. Brasil, España y Estados Unidos representan caminos muy diferentes, pero todos reflejan el impacto de su actuación mundialista. Después de convertirse en una de las pocas noticias positivas de Panamá en una Copa del Mundo adversa, Fulo Martínez podría transformar su gran torneo en el salto más importante de su trayectoria internacional.

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