Diego Casas responde a los rumores y deja un mensaje sobre su futuro

El uruguayo fue una de las figuras del equipo durante el campeonato y su capacidad goleadora lo posicionó entre los delanteros más destacados del torneo.

Diego Casas aún no decidió su futuro | IG: cdmarquense

El delantero Diego Casas se refirió a su situación contractual luego de la eliminación de Deportivo Marquense en los cuartos de final del Torneo Clausura 2026. Su nombre ha sido vinculado con otros equipos tras su rendimiento en la temporada.

Casas fue una de las figuras del equipo durante el campeonato. Su capacidad goleadora lo posicionó entre los delanteros más destacados del torneo y generó interés en el mercado local.

Ante las versiones sobre una posible salida, el jugador aclaró su postura. “Primero que nada, respeto sobre Deportivo Marquense que es el que me da la oportunidad de estar acá, lo fundamental es tener los valores por delante de cualquier situación y es por eso que ni he tratado de habla o tratar mi futuro”.

El atacante remarcó que no ha iniciado conversaciones sobre su continuidad. También dejó en claro que mantiene un vínculo vigente con la institución: “No he negociado con la junta Directiva mi continuidad y menos negociar con otro club, por el respeto que merece Marquense y la institución, porque tengo contrato y lo debe respetar”.

En ese sentido, Casas explicó que cualquier decisión se tomará más adelante. Su prioridad actual es respetar los tiempos y las condiciones establecidas en su contrato: “Luego ya se hablará sobre seguir en el equipo o ya se estará negociando con el equipo que sigue, pero por el momento no”.

Durante el Clausura 2026, el delantero cerró la temporada con 15 goles. En la fase de clasificación marcó 14 tantos y terminó entre los máximos anotadores, solo por detrás de Nicolás Martínez.

Mientras tanto, la dirigencia de Deportivo Marquense deberá definir su planificación para la próxima temporada. El futuro de Casas seguirá siendo un tema a seguir en las próximas semanas.

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