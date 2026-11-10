Juan Pablo Vargas hace autocrítica en La Sele: qué necesita recuperar Costa Rica

El capitán trasladó al camerino un mensaje de los referentes de Costa Rica.

Costa Rica inició su preparación en la fecha FIFA | @fcrf.lasele

Juan Pablo Vargas abrió la concentración de la Selección de Costa Rica con una autocrítica. Antes de los amistosos ante Ecuador y Argentina, el defensor del Puebla y uno de los capitanes de La Sele señaló que el grupo necesita recuperar el sentido de responsabilidad que implica vestir la camiseta nacional. Su mensaje llegó en la primera semana de trabajo de Bryan Ruiz como técnico permanente de la Tricolor.

“Creo que hemos perdido un poco la responsabilidad que tiene ponerse la camiseta de la Selección“, dijo Vargas al departamento de prensa de la Fedefútbol. El zaguero habló en plural y puso el foco en cómo asume el grupo su compromiso, incluso cuando el resultado no acompaña. Para él, representar a Costa Rica es un privilegio que debe vivirse con la misma pasión con la que empezó a jugar.

Vargas explicó que comparte ese mensaje con Celso Borges, Francisco Calvo y Keylor Navas, quien se perderá la gira por un problema físico. El defensa reconoció el peso de esos referentes en el camerino y explicó cómo entiende su propia capitanía: “Lo tomo muy serio y tratando de ayudar siempre a todos“. Su intención es que la experiencia de los capitanes sirva para acompañar a sus compañeros, incluidos los que recién se incorporan a La Sele.

MÁS INFORMACIÓN: Amarini Villatoro reclama a Bryan Ruiz por una sorpresiva decisión en la Selección de Costa Rica

En lo futbolístico, Vargas quiere darle continuidad a lo que Ruiz empezó a trabajar como interino en octubre. Costa Rica cerró la Liga de Naciones de Concacaf con victorias de 3-0 ante Nicaragua y 2-0 sobre Haití, aunque terminó cuarta del Grupo A y quedó fuera de los cuartos de final. La Tricolor deberá buscar su boleto a la Copa Oro 2027 en la ronda preliminar.

Para Vargas, los fogueos de noviembre servirán para medir cuánto ha avanzado el equipo ante rivales que pueden exigirle más. Costa Rica enfrentará a Ecuador el viernes 13 de noviembre en el Estadio Olímpico Atahualpa de Quito y a Argentina el martes 17 en el Mario Alberto Kempes de Córdoba. Serán los primeros dos partidos de Ruiz desde que asumió el cargo de manera permanente.

Gerald Taylor se suma a La Sele

Diego Mesén, defensor de Cartaginés, vive su primera convocatoria a la Selección Mayor. “Ha sido mi mejor temporada“, dijo el brumoso, que relacionó el llamado con el nivel que ha mostrado en su club. También contó que en los últimos dos años se ha apoyado más en su familia y que ese cambio se ha reflejado en su forma de jugar. La Fedefútbol también confirmó un cambio para la gira: Yerlan Sosa, lateral de Alajuelense, no pudo incorporarse a la concentración por una molestia física. En su lugar fue convocado Gerald Taylor, de Saprissa, quien se suma al plantel que viajará a Sudamérica para los dos amistosos.

Te puede interesar –