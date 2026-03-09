Keylor Navas y un posible regreso al Saprissa: la verdad detrás de los rumores

El porteor habló sobre los rumores y reveló qué pasó con la propuesta que lo acercó al club morado.

Keylor Navas habla sobre Deportivo Saprissa | Imago 7

El nombre de Keylor Navas volvió a instalarse con fuerza en el entorno del Deportivo Saprissa. En medio de rumores que lo vinculaban con un posible regreso al club morado, el histórico portero de la Selección de Costa Rica decidió aclarar públicamente cuál es su situación actual y qué tan cerca estuvo realmente de vincularse nuevamente con el equipo tibaseño.

En una entrevista con el periodista Yashin Quesada, el arquero costarricense confirmó que en el pasado reciente existió un acercamiento relacionado con Saprissa, aunque no precisamente para volver a jugar, sino para involucrarse en el proyecto institucional del club. Según explicó, se trataba de una propuesta para convertirse en uno de los grandes accionistas de la institución.

“Lo de la inversión en Saprissa: sí hubo una persona que se me acercó, que iba a ser mi socio en esto, pero al final no se pudo dar. Lo valoré y lo vi con buenos ojos por ser Saprissa, pero no se dio. Y si no se da, no vamos a forzar las cosas, porque no fluyó…”, comentó el guardameta, dejando claro que analizó la posibilidad por el vínculo emocional que mantiene con el equipo donde inició su carrera.

Keylor Navas pudo comprar acciones del Saprissa: "Una persona se me acercó, lo valoré, lo vi con buenos ojos por ser Saprissa pero no se dio, tampoco vamos a forzar las cosas y esto no fluyó" pic.twitter.com/t3PUSMhww6 — Yashin Quesada (@yashinquesadacr) March 8, 2026

La posibilidad de volver a vestir la camiseta del Saprissa

Sobre un eventual regreso como futbolista, Navas también fue tajante. El arquero de 38 años aseguró que aún no piensa en el retiro y que, mientras siga compitiendo al máximo nivel, no contempla volver al fútbol costarricense en el corto plazo. “Yo creo que lo de retirarme no es momento de responderlo, porque todavía me queda tiempo en el fútbol y eso lo dejamos para después”, explicó.

Eso sí, el histórico portero no cerró la puerta por completo a un regreso futuro al club morado. Navas afirmó que, cuando llegue el momento de retirarse, evaluará la posibilidad siempre y cuando se encuentre en condiciones físicas adecuadas para competir y no solo para despedirse. “Va a depender de muchas cosas. Tampoco quiero venir a engañar solo por retirarme sin poder moverme, pero vamos a ver”, añadió.

Actualmente, Keylor Navas milita en Pumas, donde tiene contrato hasta el mes de mayo. Aunque el club ya se acercó para negociar una posible renovación, el propio arquero confirmó que todavía no ha firmado un nuevo vínculo. Esto mantiene abierto su futuro inmediato, mientras otros equipos también han mostrado interés. “Estoy contento en el equipo, pero el futuro solo Dios lo sabe”, concluyó el guardameta costarricense.

