Qué viene para la Bicolor y cómo se definirá su próximo desafío rumbo a la Copa Oro.

Guatemala cayó por goleada ante Canadá | IMAGN IMAGES via Reuters Connect

Guatemala se quedó sin el sueño del Final Four, pero todavía tiene una oportunidad para llegar a la Copa Oro 2027. La derrota por 4-1 ante Canadá en el BMO Field de Toronto cerró una eliminatoria que terminó 7-3 en el marcador global y dejó a la selección de Luis Fernando Tena fuera de la Concacaf Nations League 2026/27. Ahora, la Bicolor deberá cambiar el enfoque y preparar una nueva serie de eliminación directa para asegurar su presencia en el torneo regional.

El golpe fue especialmente duro por cómo comenzó la revancha. Óscar Santis adelantó a Guatemala al minuto 34, una anotación que igualaba transitoriamente el global y renovaba la ilusión de competir por la clasificación. Sin embargo, Canadá respondió antes del descanso y terminó imponiendo su superioridad durante el segundo tiempo, dejando al combinado chapín sin la posibilidad de avanzar a las finales ni conseguir el boleto directo a la Copa Oro.

¿Guatemala quedó eliminada de la Copa Oro 2027?

Guatemala sigue en carrera por la Copa Oro 2027, aunque tendrá que buscar su clasificación en las preliminares de marzo. El formato de Concacaf establece que los cuatro equipos eliminados en los cuartos de final de la Liga A pasan a esa instancia. Por lo tanto, la caída ante Canadá terminó con su participación en la Concacaf Nations League, pero dejó abierta una segunda vía para disputar el campeonato de selecciones.

La diferencia es importante: mientras Canadá aseguró su lugar en el torneo, la Selección de Tena deberá superar otra eliminatoria. El margen para corregir existe, aunque la próxima serie tendrá una consecuencia definitiva: el ganador obtendrá la clasificación y el perdedor quedará fuera de la Copa Oro.

¿Cuándo vuelve a jugar Guatemala?

El próximo compromiso clasificatorio de la Bicolor será en marzo de 2027, durante la ventana internacional prevista del 22 al 30 de marzo. Ese período está reservado para las preliminares de la Copa Oro; las fechas específicas de los dos encuentros de Guatemala deberán confirmarse en la programación oficial de Concacaf. Tena contará con aproximadamente cuatro meses para preparar esa definición. La serie ante Canadá dejó aspectos por revisar, especialmente en la respuesta defensiva y en la capacidad para sostener los momentos favorables. El desafío será aprovechar ese tiempo para recuperar futbolistas, evaluar alternativas y llegar con un equipo más sólido a los dos partidos que decidirán su clasificación.

Las preliminares reunirán a 14 selecciones en siete eliminatorias de ida y vuelta. Cada equipo disputará un encuentro como local y otro como visitante, y el ganador del marcador global conseguirá su boleto a la Copa Oro 2027. Guatemala necesitará imponerse en su serie para completar la tarea que no pudo resolver ante Canadá.

¿Quién será el rival de Guatemala en el repechaje?

El rival dependerá de los participantes definitivos y del Ranking de Concacaf utilizado para ordenar los cruces. El sistema enfrentará a la selección mejor clasificada con la de menor ubicación, a la segunda con la penúltima y así sucesivamente. Además, el equipo mejor ubicado será local en el partido de vuelta. El cierre de la jornada de noviembre permitirá completar el panorama, aunque el emparejamiento de Guatemala deberá quedar ratificado oficialmente.

Calendario de Guatemala en 2027: repechaje, Copa Oro y próximas fechas FIFA

El primer gran desafío de Guatemala en 2027 será el repechaje de la Copa Oro, que se disputará durante la ventana FIFA del 22 al 30 de marzo. La Bicolor afrontará una serie de ida y vuelta cuyo ganador clasificará al torneo regional. Los días específicos de ambos encuentros, el rival y las sedes quedarán sujetos a la confirmación oficial de Concacaf.

Después, el calendario contempla una ventana internacional del 7 al 15 de junio, que podría servir de preparación si la Selección de Tena consigue el boleto a la Copa Oro, programada del 19 de junio al 11 de julio. El año también tendrá períodos para partidos de selecciones del 20 de septiembre al 5 de octubre y del 8 al 16 de noviembre. Estas fechas representan espacios disponibles en el calendario FIFA y los compromisos concretos de Guatemala deberán anunciarse oficialmente.

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