Escándalo en Honduras: Su equipo era goleado y el presidente se peleó a los golpes con un hincha

Según lo ocurrido, un aficionado increpó al dirigente, lo que derivó en una reacción directa por parte del presidente en defensa de su integridad.

Javier Cruz protagonizó un momento insólito | Captura de video

La fecha 18 de la Liga Nacional de Honduras dejó un nuevo episodio fuera de lo deportivo, esta vez con el presidente del Club Deportivo Victoria como protagonista. Javier Cruz se vio involucrado en un incidente con aficionados tras la derrota 2-5 de su equipo en el estadio Ceibeño.

El hecho ocurrió al finalizar el encuentro, en medio de la tensión por el resultado. Según lo ocurrido, un aficionado increpó al dirigente, lo que derivó en una reacción directa por parte del presidente en defensa de su integridad.

Este episodio se da en un contexto complejo para la institución. Victoria atraviesa un momento delicado en la tabla acumulada, donde se encuentra comprometido en la lucha por evitar el descenso.

¡SE FUE A LOS GOLPES! PRESIDENTE DEL VICTORIA JORGE CRUZ, PROTAGONIZA PELEA CON AFICIONADO



Mediante un video difundido en las redes sociales, captaron el momento en que el presidente del Victoria, Javier Cruz, se va a los golpes con un aficionado en pleno partido, tras una dura… pic.twitter.com/orYffjRK1h — EL ESPECTADOR HN 🇭🇳 (@ElEspectadorHn) April 14, 2026

La postura del presidente de Victoria

Tras lo sucedido, Javier Cruz emitió un comunicado oficial en el que asumió su responsabilidad por lo ocurrido y ofreció disculpas públicas a la afición y al entorno del club.

“A toda la afición, cuerpo técnico, jugadores y público en general: Quiero expresar mis más sinceras disculpas por lo sucedido en el estadio. Durante el partido, fui objeto de una ofensa por parte de un aficionado, situación que me llevó a reaccionar de una manera que reconozco no fue la correcta.”

El dirigente reconoció su error al involucrarse en la situación y lamentó lo ocurrido en un escenario público como el estadio: “Asumo completamente mi responsabilidad por haber tomado la decisión de enfrentarme, y lamento profundamente lo ocurrido.”

Además, extendió sus disculpas a todos los presentes, destacando la importancia de mantener una conducta acorde a los valores del club: “También quiero pedir disculpas a todos los aficionados que estuvieron presentes, ya que mi comportamiento no representa los valores que debemos mantener dentro y fuera del campo.”

En su mensaje, también hizo un llamado a la unidad en un momento clave para el equipo, que se juega su permanencia en la categoría: “Todos formamos parte de este mismo equipo y compartimos el mismo objetivo. Sigamos remando juntos en la misma dirección, con respeto y compromiso. Reitero mis disculpas a la afición y al público en general.”

Mientras tanto, Victoria continúa su lucha en el torneo, con partidos pendientes que podrían ser determinantes para definir su futuro en la Liga Nacional.

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