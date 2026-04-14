¿Falcao se confundió? nueva versión de la charla con Andrés Rojas

El equipo bogotano ya pasa la página del clásico capitalino y se encuentra ultimando detalles para recibir a Boston River este miércoles.

Falcao García y Andrés Rojas / Vizzor Image.

En el Fútbol Profesional Colombiano continúa la polémica sobre las decisiones arbitrales de Andrés Rojas en el pasado clásico capitalino disputado en el que Millonarios e Independiente Santa Fe igualaron 1-1 y quedaron en la cuerda floja de cara a una posible clasificación a los playoffs de la Liga BetPlay 2026-I.

Desde el cuadro ‘Embajador’ reclamaron específicamente una posible falta de Daniel Torres sobre Falcao García en los últimos minutos, lo que pudo haber provocado una pena máxima e inclusive llegaron al punto de afirmar que el juez central bogotano le había dicho al ‘Tigre’ que se había cometido en esa acción.

“En su momento, cuando pasa la situación, el argumento que me da es que los dos vamos a disputar la pelota. Si yo gano la posición como delantero y salto primero, el defensor que viene atrás la única opción que tiene es hacer falta. Yo voy adelante, la pelota está delante mío y él me empuja. No disputa el balón”, aseguró Falcao García y al ser consultado en la rueda de presa si Rojas le había reconocido el error una vez finalizado el partido el artillero contestó: “Dos veces”.

Nueva versión: ¿Esclarece?

Pues bien, el periodista César Augusto Londoño, en MornminGol de As Colombia, contó detalles del diálogo entre Andrés rojas y Radamel: “Resulta que Andrés Rojas le dijo a Falcao ‘¡Ah! ¿Y me equivoqué?’, es decir, se lo dijo preguntándole a Falcao si él creía que se había equivocado”.

“‘¿Y me equivoqué? ¿Y me equivoqué yo?’ Se lo dijo dos veces a Falcao, pero Falcao lo interpretó mal, según mi fuente, de acuerdo con lo que Andrés Rojas le dijo al jugador de Millonarios. Fue un malentendido, si fue así, y creo que fue así, lo entendió mal Falcao y no lo vamos a acusar de que dijo una cosa que no era. Me parece que en eso todos estamos claros, y coincidimos, en que Falcao no se va a poner a decir mentiras, pero también uno tiene que entender la otra parte y lo que realmente dijo”, recalcó Londoño.

En las últimas horas se pudo conocer, a través de periodistas que siguen la actualidad del equipo ‘Embajador’, que presentará queja formal sobre las actuaciones de Andrés Rojas, enfáticamente aquel posible penal que le pudo cambiar el rumbo al partido. Mientras tanto el equipo se encuentra ultimando detalles para el encare del partido ante Boston River por Copa Sudamericana en El Campín.

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