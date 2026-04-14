El polémico contrato que firmó el argentino Vuletich en Comunicaciones: “100% inusual”

El delantero reveló detalles de su vínculo.

Vuletich celebra su gol contra Aurora. (Comunicaciones X)

El caso Agustín Vuletich continúa arrojando curiosidades. Para ponernos rápidamente en contexto y entender la peculiaridad del tema hay que saber que el delantero llevaba un año y dos meses sin jugar a nivel oficial. Tras el partido del 25 de enero de 2025 en el Uta Arad de la primera división de Rumania, no volvió a pisar un campo en forma oficial hasta el pasado sábado 11 de abril con Comunicaciones.

Si le agregamos más curiosidad, entró al minuto 69 en lugar de Reyes, y al 73′ marcó el gol de la victoria del equipo. Comunicaciones se impuso por la mínima contra Aurora, logrando de esa manera tres puntos vitales no solo para ir asegurando su clasificación a los cuartos de final del certamen, sino que la permanencia en la máxima categoría ante su sensible ubicación en la tabla anual.

Al término del partido contra el elenco ‘atigrado’ que significó no solo el retorno a los campos de juego luego de más de un año, sino que además el retorno perfecto anotando en el gol de la victoria, Vuletich habló en conferencia de prensa y él mismo se ocupó ante una consulta de la prensa, de aclarar un poco su llegada al club y vínculo firmado.

“Estando en Argentina me llamaron para comunicarme que si bien la institución pensaba en un proyecto a largo plazo, en este momento por la situación en que estaban en el campeonato querían solamente por lo que restaba del campeonato. No es lo más cómodo para ninguna de las partes, ni para el club ni para mí en lo profesional pero puse en la balanza el hecho de saber que venía a un club muy importante acá en Guatemala y Centroamérica, y quería venir a conseguir cosas importantes”.

“Es un contrato 100% inusual porque es por poco tiempo pero lo que hablamos con el presidente del club es que ojalá pueda ser por más tiempo. Le dije a la dirigencia que me iba a brindar al 100% las 24 horas del día para demostrarles quién soy ya que aquí no soy conocido, para ayudar a la institución”, cerró el jugador durante la conferencia de prensa posterior a la victoria del equipo contra Aurora.

El caso fue que Vuletich llegó a Comunicaciones en medio de una operación totalmente inusual, entró contra Aurora luego de más de un año sin fútbol y logró anotar el gol de la victoria y salvación, ya que gracias al tanto, los ‘cremas’ necesitan de una catástrofe deportiva para perder la categoría. A falta de nueve puntos, le saca cinco puntos al último que estaría bajando.

Tabla acumulada Liga Guatemala 2026: posiciones actualizadas

Pos Equipo Pts DG PJ 1 Municipal 77 +32 41 2 Mixco 76 +16 41 3 Antigua GFC 72 +23 41 4 Xelajú MC 58 +13 41 5 Aurora 58 -8 41 6 Cobán Imperial 52 +3 41 7 Comunicaciones 52 -8 41 8 Marquense 50 -17 41 9 Mictlán 49 -12 41 10 Guastatoya 47 -12 41 11 Malacateco 47 -13 41 12 Achuapa 43 -17 41

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