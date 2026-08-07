Aurora vs Comunicaciones en vivo: dónde mirar la Liga de Guatemala 2026

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Aurora Comunicaciones, Liga Guatemala, en vivo y en directo | Claro Sports

Aurora y Comunicaciones se enfrentan en uno de los partidos destacados de una nueva jornada del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala, con ambos equipos atravesando realidades muy diferentes en este comienzo de campeonato. Los Militares buscarán aprovechar la localía para conseguir sus primeros puntos y escapar del fondo de la tabla, mientras que los Cremas intentarán extender su invicto y mantenerse entre los primeros lugares. Aquí te contamos a qué hora juegan, dónde ver Aurora vs Comunicaciones en vivo y cómo llegan ambos equipos.

Aurora todavía no ha logrado sumar y se encuentra en el último lugar de la tabla con cero puntos, producto de dos derrotas consecutivas. El equipo dirigido por Saúl Phillip comenzó el Apertura 2026 con una caída 1-0 ante Guastatoya como local y posteriormente perdió 3-1 frente a Xelajú MC como visitante. Ahora tendrá una exigente prueba ante uno de los grandes del fútbol guatemalteco y necesita reaccionar cuanto antes para cambiar el rumbo, acercarse a los puestos de playoffs y evitar que la pelea por el descenso se convierta nuevamente en una preocupación.

Por su parte, Comunicaciones suma cuatro puntos y ocupa el tercer lugar, manteniéndose invicto después de las primeras dos jornadas. El equipo del Fantasma Figueroa inició el campeonato con un discreto empate 0-0 frente al recién ascendido Suchitepéquez como visitante, pero consiguió recuperarse en su primera presentación como local al vencer 1-0 a San Pedro gracias al gol de Omar Duarte. Ahora los Cremas buscarán conseguir su primera victoria fuera de casa para seguir prendidos en la pelea por los primeros lugares del Apertura 2026.

¿A qué hora juegan y dónde mirar en vivo Aurora vs Comunicaciones de la jornada 3 de la Liga de Guatemala?

El encuentro entre Aurora y Comunicaciones será el sábado 8 de agosto a las 15:00 horas en el estadio Cementos Progreso y se podrá ver en vivo y en directo a través de FOX.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Aurora vs Comunicaciones hoy

Aurora no podrá contar con Pablo Mingorance y José Luis Vivas, expulsados en el duelo ante Xelajú MC, para este partido de la jornada 3 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala mientras que Comunicaciones no tendrá disponibles a Diego Santis y Marco Domínguez, expulsados en el triunfo ante San Pedro. Se estima que Saúl Phillip y Fantasma Figueroa no harán muchas variantes con respecto a las alineaciones que utilizaron en el inicio del semestre.

Aurora: Liborio Sánchez; José Manuel Lemus, Carlos Monterroso, Carlos Flores, Klisman García; Roger Hernández; Daniel Baján, José Grajeda; Héctor Morales, Jorge Ticurú y Eddie Ibargüen. DT: Saúl Phillip.

Comunicaciones: Fredy Pérez; Emerson Raymundo, Karel Espino, Nicolás Olivera, Kevin Grijalva; Stheven Robles, Jonathan Moncada, Brayam Castañeda; Dairon Reyes, Dewinder Bradley y Nelson García. DT: Marco Antonio Figueroa.

Antecedentes y últimos resultados del Aurora vs Comunicaciones en Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Aurora y Comunicaciones:

10 de abril de 2026 | Comunicaciones 1-0 Aurora | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 22 de febrero de 2026 | Aurora 2-0 Comunicaciones | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 5 de noviembre de 2025 | Aurora 0-0 Comunicaciones | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 30 de agosto de 2025 | Comunicaciones 0-2 Aurora | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 15 de abril de 2005 | Aurora 1-3 Comunicaciones | Torneo Clausura 2005

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