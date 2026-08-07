Puntarenas vs Saprissa en vivo: dónde mirar la Liga de Costa Rica 2026

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Puntarenas Saprissa, Liga Costa Rica, en vivo y en directo | Claro Sports

Puntarenas y Saprissa se enfrentan en uno de los partidos destacados de la nueva jornada del Torneo Apertura 2026 de Costa Rica, con dos equipos que atraviesan realidades completamente diferentes en este comienzo de campeonato. Los porteños buscarán conseguir su primera victoria para empezar a recuperar terreno, mientras que el Monstruo intentará prolongar su arranque perfecto y mantenerse en lo más alto de la tabla. Aquí te contamos a qué hora juegan, dónde ver Puntarenas vs Saprissa en vivo y cómo llegan ambos equipos.

Puntarenas suma un punto y ocupa el noveno lugar después de un inicio de torneo complicado. El equipo dirigido por César Alpízar había empatado en la cancha frente a Herediano durante la primera jornada, pero una alineación indebida de Walter Cortés provocó que finalmente perdiera el encuentro 3-0 en la mesa. En su siguiente presentación igualó 1-1 ante Sporting FC como local y ahora buscará su primera victoria del Apertura 2026 para comenzar a escalar posiciones.

Por su parte, Saprissa es el líder con seis puntos y el único equipo que ganó sus dos primeros encuentros del campeonato. El conjunto de Hernán Medford comenzó con una contundente victoria 5-1 ante Pérez Zeledón y posteriormente superó 2-1 a San Carlos, ambas como local. El buen presente también se trasladó a la Copa Centroamericana 2026, donde los morados mantienen puntaje perfecto después de imponerse 2-1 a UMECIT en Panamá y repetir el mismo resultado frente a Alianza de Panamá en la Cueva.

¿A qué hora juegan y dónde mirar en vivo Puntarenas vs Saprissa de la jornada 3 de la Liga de Costa Rica?

El encuentro entre Puntarenas y Saprissa será el sábado 1 de agosto a las 20:00 horas en el estadio Lito Pérez y se podrá ver en vivo y en directo a través de FOX.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Puntarenas vs Saprissa hoy

Ni Puntarenas ni Saprissa cuentan con futbolistas suspendidos para este partido de la jornada 3 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Costa Rica. Se estima que César Alpizar y Hernán Medford no harán muchas variantes con respecto a las alineaciones que utilizaron en el inicio del semestre.

Puntarenas: Adonis Pineda; Kliver Gómez, Wesly Decas, Hiram Muñoz, Ismael Mairena; Ulises Segura, Amferny Arias, Raheem Cole, Jaylon Hadden, Randy Taylor; y Doryan Rodríguez. DT: César Alpizar.

Saprissa: Abraham Madriz; Gerald Taylor, Kendall Waston, Pablo Arboine, Joseph Mora; Mathías Elizondo, Jefferson Brenes, Andrey Soto, Gerson Torres, Luis Paradela; y Orlando Sinclair. DT: Hernán Medford.

Antecedentes y últimos resultados del Puntarenas vs Saprissa en Liga de Costa Rica

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Puntarenas y Saprissa:

26 de abril de 2026 | Puntarenas 1-3 Saprissa | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 13 de enero de 2026 | Saprissa 2-2 Puntarenas | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 26 de octubre de 2025 | Saprissa 2-1 Puntarenas | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 10 de septiembre de 2025 | Puntarenas 3-1 Saprissa | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 15 de abril de 2025 | Puntarenas 1-2 Saprissa | Torneo Clausura 2025

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