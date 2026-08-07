Antigua GFC vs Guastatoya en vivo: dónde mirar la Liga de Guatemala 2026

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Antigua Guastatoya, Liga Guatemala, en vivo y en directo | Claro Sports

Antigua GFC y Guastatoya protagonizan uno de los partidos más atractivos de la nueva jornada del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala, con dos equipos que comenzaron con el pie derecho en el campeonato local. Los Coloniales intentarán mantener su puntaje perfecto y cambiar rápidamente el foco después de un complicado arranque internacional, mientras que el Pecho Amarillo defenderá el liderato tras ganar sus dos primeros compromisos. A continuación, te contamos a qué hora juegan, dónde ver Antigua GFC vs Guastatoya en vivo y cómo llegan ambos equipos.

Antigua GFC suma tres puntos y ocupa el cuarto lugar, aunque solamente ha disputado un partido debido a que su compromiso de la segunda jornada frente a Cobán Imperial fue postergado. El equipo dirigido por Mauricio Tapia comenzó el Apertura 2026 con una victoria 3-1 ante Marquense, pero su presente es muy diferente en la Copa Centroamericana, donde quedó sin margen de error después de perder 2-1 frente a Alianza en El Salvador y 2-0 ante Real Estelí como local. Con la competencia internacional también como prioridad, los Coloniales podrían presentar algunas variantes para este compromiso.

Por su parte, Guastatoya atraviesa un inicio perfecto y es líder del Apertura 2026 con seis puntos de seis posibles. El conjunto de Martín García comenzó con una victoria 1-0 sobre Aurora como visitante y confirmó su buen momento en la segunda jornada con una contundente goleada 4-0 ante Malacateco como local. Ahora, el Pecho Amarillo buscará aprovechar el desgaste y las posibles rotaciones de Antigua para mantener su invicto, conseguir su tercer triunfo consecutivo y continuar en lo más alto de la tabla de posiciones.

¿A qué hora juegan y dónde mirar en vivo Antigua vs Guastatoya de la jornada 3 de la Liga de Guatemala?

El encuentro entre Antigua GFC y Guastatoya será el sábado 8 de agosto a las 19:00 horas en el estadio Pensativo y se podrá ver en vivo y en directo a través de FOX.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Antigua vs Guastatoya hoy

Ni Antigua GFC ni Guastatoya cuentan con futbolistas suspendidos para este partido de la jornada 3 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. Se estima que Mauricio Tapia y Martín García no harán muchas variantes con respecto a las alineaciones que utilizaron en el inicio del semestre.

Antigua GFC: Luis Morán; Dilan Palencia, Alexander Robinson, José Ardón, Alejandro González; José Rosales, Óscar Castellanos, Enrique Camargo, Kevin López, Juan David Moreno; y Agustín Maziero. DT: Mauricio Tapia.

Guastatoya: Rubén Escobar; Wilson Pineda, Emanuel Yori, Herberth Morales, Víctor Armas; Marlon Sequén, José Almanza, Denilson Sánchez; Nicolás Lovato, Víctor Ávalos y Bryan Lemus. DT: Martín García.

Antecedentes y últimos resultados del Antigua vs Guastatoya en Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Antigua GFC y Guastatoya:

15 de abril de 2026 | Guastatoya 3-0 Antigua GFC | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 24 de febrero de 2026 | Antigua GFC 2-0 Guastatoya | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 9 de noviembre de 2025 | Guastatoya 0-3 Antigua GFC | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 6 de septiembre de 2025 | Antigua GFC 3-1 Guastatoya | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 3 de mayo de 2025 | Antigua GFC 2-0 Guastatoya | Cuartos de Final Torneo Clausura 2025

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