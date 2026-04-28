Municipal va por todo: el mensaje de Acevedo tras la fase regular

El entrenador de los Rojos analizó el cierre de la fase regular del Torneo Clausura y dejó claro el objetivo del plantel.

Mario Acevedo, entrenador de Municipal | X: @Rojos_Municipal

Municipal cerró la fase de clasificación del Torneo Clausura 2026 con una victoria ante Mixco que le permitió asegurar el segundo lugar de la tabla con 38 puntos. El equipo capitalino llega así a la fase final con ventaja deportiva y con el objetivo definido de competir por el título.

El conjunto rojo sumó una campaña consistente a lo largo del torneo, con un balance de resultados que lo mantuvo en la pelea por el liderato hasta la última jornada. Sin embargo, el desenlace de otros partidos lo dejó en la segunda posición, por detrás de Xelajú MC.

En los cuartos de final, Municipal enfrentará a Guastatoya en una serie a doble partido que se disputará el jueves y el próximo domingo. El equipo escarlata buscará avanzar a semifinales aprovechando su rendimiento en casa.

La visión de Mario Acevedo de cara a la fase final

El entrenador de Municipal, Mario Acevedo, analizó el cierre de la fase regular y dejó claro el objetivo del plantel: “Querríamos cerrar bien la etapa de clasificación, nuestro objetivo era quedar primero, no se logró, pero si se quiere ser campeón, hay que ganarle al que se ponga enfrente. Nos prepararemos y obviamente nuestro único objetivo es salir campeón”.

Sobre el rival en cuartos de final, el técnico también valoró el momento de Guastatoya: “Guastatoya es un digno rival, viene de hacer las cosas bien. Sabemos que será una serie difícil. Es una etapa donde en dos duelos se define todo y Guastatoya es un equipo que ha crecido mucho y llega en buen momento. Vamos a pelear hasta el final y nosotros pensamos positivamente que vamos a salir campeones. El equipo llega en buen momento y prácticamente tenemos equipo completo”.

Además, Acevedo hizo énfasis en el rendimiento del equipo como local: “Nos hemos hecho fuertes en nuestra casa y se ve reflejado en las estadísticas. Desde que venimos a Municipal, nuestra mentalidad ha sido un equipo que proponga afuera y que gane. Habíamos sido el equipo con más victorias en condición de visita anteriormente. Obviamente sabemos que en nuestra casa, el equipo se hace más fuerte”.

El partido de ida se jugará en el estadio David Cordón Hichos, mientras que la vuelta se disputará en el estadio Manuel Felipe Carrera. Municipal afronta la serie con la intención de avanzar y sostener su candidatura al título.

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