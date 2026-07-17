Todos los premios que estarán en juego en la final del Mundial 2026

El Mundial 2026 tendrá otros premios más allá de la Copa del Mundo como el Guante de Oro, Balón de Oro, MVP, Mejor jugador joven y hasta la Bota de Oro

La nueva rivalidad generacional: Lionel Messi vs Lamine Yamal | Reuters

La Copa del Mundo de 2026 llegará a su desenlace este domingo 19 de julio, cuando España y Argentina se enfrenten en la gran final en el MetLife Stadium. El partido que paralizará al planeta definirá al nuevo campeón del mundo, pero además pondrá en juego varios de los reconocimientos individuales más importantes del torneo. Más allá del trofeo que entrega un lugar en la historia del futbol, el encuentro de Nueva York-Nueva Jersey podría terminar por decidir al ganador del Balón de Oro, la Bota de Oro, el Guante de Oro y otros premios que distinguen a las grandes figuras del certamen.

Balón de Oro

Messi busca su segunda Copa del Mundo | Reuters

El reconocimiento individual más importante de cada Copa del Mundo es el Balón de Oro, premio que distingue al mejor futbolista del torneo desde España 1982. Aunque la Roja cuenta con varios candidatos que levantaron la mano gracias a su desempeño, el gran favorito es Lionel Messi, quien apunta a conquistar su tercer galardón de este tipo después de los obtenidos en Brasil 2014 y Qatar 2022. Como suele ocurrir en esta clase de reconocimientos, buena parte de la decisión dependerá de lo que suceda en la final.

Bota de Oro

Mbappé lleva 11 goles en eliminación directa | Reuters

Otro de los trofeos más codiciados es la Bota de Oro, destinada al máximo goleador del Mundial. Lionel Messi y Kylian Mbappé comparten el liderato con ocho anotaciones en siete partidos. Aunque Francia quedó fuera de la final, el delantero del Real Madrid todavía tiene posibilidades de ampliar su registro en el partido por el tercer lugar frente a Inglaterra, programado para este sábado 18 de julio en el Estadio Miami. También aparecen en la pelea Harry Kane y Jude Bellingham, ambos con seis tantos, mientras que Mike Oyarzabal necesita una actuación perfecta para remontar, ya que suma cinco goles.

Guante de Oro

El Mundial de ensueño de Vozinha | Reuters

El Guante de Oro también promete una definición emocionante después del gran nivel que ofrecieron los porteros a lo largo del Mundial 2026. Jordan Pickford todavía puede fortalecer su candidatura en el partido por el tercer lugar con Inglaterra, mientras que la revelación Vozinha también figura entre los aspirantes junto a otros nombres como Bart Verbruggen, Diogo Costa y Thibaut Courtois. Sin embargo, los dos nombres que parten con mayor fuerza son Unai Simón, de España, y Emiliano Martínez, de Argentina, por lo que la final podría inclinar la balanza a favor de alguno de ellos.

Mejor Jugador Joven

Gilberto Mora brilló bajo las luces del Estadio Azteca | Alejandra Suárez

El premio al Mejor Jugador Joven, reservado para futbolistas menores de 21 años, también podría definirse este domingo. Pau Cubarsí firmó un torneo sobresaliente y se presenta como uno de los principales aspirantes, aunque su compañero Lamine Yamal conserva opciones gracias al peso de su nombre, pese a los problemas físicos con los que llegó al torneo disputado en Estados Unidos, Canadá y México. En la conversación también aparece Gilberto Mora, quien irrumpió en la escena internacional con apenas 17 años tras convertirse en una de las grandes revelaciones de la selección mexicana.

MVP de la final

El mensaje de Lamine Yamal tras su gol en el Mundial 2026 | Reuters

El único reconocimiento que depende por completo de lo que suceda este domingo es el premio al MVP de la final. A diferencia del resto de las distinciones, este galardón no toma en cuenta el rendimiento a lo largo del torneo, sino únicamente lo que ocurra en los 90 minutos, o más, si el partido se extiende, en el MetLife Stadium. El futbolista que marque la diferencia en el partido entre Argentina y España recibirá el reconocimiento al Jugador del Partido y pondrá el broche de oro a la Copa del Mundo 2026.

Te puede interesar: