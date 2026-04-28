El camino de Comunicaciones a la final: ¿a qué rivales debe vencer?

Los ‘cremas’ van contra los ‘coloniales’.

Comunicaciones busca la salvación en Guatemala | @CremasOficial

Luego de finalizar en la cuarta posición de la tabla del Torneo Clausura 2026, Comunicaciones logró asegurar su clasificación a los cuartos de final del campeonato, cerrando así una fase regular marcada por la irregularidad y la presión constante. El conjunto “crema” atravesó momentos muy complejos durante la temporada, llegando incluso a comprometerse seriamente en la tabla acumulada y mirar de cerca la posibilidad del descenso, algo inédito para una institución de su historia y magnitud.

Sin embargo, el equipo logró reaccionar en el tramo decisivo del campeonato y encadenó una serie de resultados positivos que terminaron por cambiar completamente el panorama. La victoria clave frente a Guastatoya en la recta final fue determinante no solo para asegurar la permanencia, sino también para consolidar su presencia en la fase final del torneo. De esa manera, los dirigidos por Marco Antonio Figueroa pasaron de pelear por no descender a convertirse nuevamente en candidatos al título.

Ahora, Comunicaciones tendrá por delante un desafío de máxima exigencia en los cuartos de final, ya que deberá enfrentarse a Antigua, el vigente bicampeón del fútbol guatemalteco y uno de los equipos más sólidos del último tiempo.

El conjunto “aguacatero” ha demostrado regularidad, experiencia y una estructura competitiva que lo mantiene como uno de los principales favoritos a quedarse nuevamente con el campeonato.

La llave promete ser una de las más atractivas de toda la fase final. Por un lado estará Antigua, con el peso de sus últimos títulos y la confianza de haber sabido competir en instancias decisivas. Del otro, Comunicaciones, que llega fortalecido anímicamente tras superar un contexto adverso y con la ilusión de volver a pelear seriamente por un campeonato local.

Además, el historial reciente entre ambos equipos agrega todavía más expectativa a la serie. En los últimos torneos, Antigua ha sabido imponerse en momentos importantes, mientras que Comunicaciones buscará demostrar que tiene argumentos suficientes para dejar atrás las dudas que generó durante buena parte de la temporada. Mucho dependerá también de la experiencia de sus referentes y de la capacidad del equipo para sostener el nivel competitivo mostrado en las jornadas finales.

En caso de avanzar a semifinales, el panorama tampoco será sencillo para los “cremas”, ya que se medirían ante el ganador de la llave entre Xelajú y Marquense. Sobre el papel, el gran favorito es Xelajú, líder del torneo junto a Mixco y uno de los equipos más consistentes del Clausura 2026.

Así, Comunicaciones afronta unos playoff que podrían marcar un punto de inflexión en su temporada: pasó de luchar por la permanencia a ilusionarse con volver a conquistar el fútbol guatemalteco.

Te puede interesar