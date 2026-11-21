Désiré Doué se lesionó la rodilla derecha tras intentar disputar un balón, una situación que provocó un despliegue de los servicios de emergencia

Désiré Doué sufre una lesión | Reuters

La lesión de Désiré Doué protagonizó uno de los momentos más dramáticos de la jornada en la Ligue 1. El extremo del Paris Saint-Germain sufrió un aparatoso problema físico este sábado 21 de noviembre, durante el encuentro ante el Niza en el Allianz Riviera, luego de disputar un balón en los últimos minutos del primer tiempo. En la acción, su rodilla derecha quedó aparentemente trabada y presentó un giro antinatural que provocó de inmediato sus gritos de dolor y obligó a detener el partido.

Las imágenes de la jugada generaron preocupación por la gravedad de la lesión. Doué permaneció sobre el césped mientras expresaba evidentes muestras de sufrimiento, una situación que encendió las alarmas entre sus compañeros y el cuerpo técnico parisino. La repetición de la acción mostró un movimiento poco habitual en la articulación de su rodilla derecha, aunque todavía no existe un diagnóstico oficial que permita conocer el alcance de los daños.

Los servicios médicos ingresaron rápidamente al terreno de juego para atender al futbolista francés y proporcionarle los primeros auxilios. Sin embargo, su condición impidió que continuara en el encuentro, por lo que las asistencias tuvieron que retirarlo en camilla. La escena dejó una de las postales más impactantes del partido, con Doué entre lágrimas y gritos de dolor ante la mirada de los aficionados que se dieron cita en el Allianz Riviera.

MÁS INFORMACIÓN: Khvicha Kvaratskhelia se rompe el cruzado y apunta a perderse toda la temporada con el PSG

Luis Enrique no tuvo otra alternativa que modificar su planteamiento antes del descanso. El entrenador del PSG ordenó el ingreso de Ferran Torres en sustitución de Doué, un movimiento obligado que alteró sus planes para el compromiso ante el conjunto de Niza. La preocupación también alcanzó al entorno parisino por la posibilidad de perder a otro elemento importante de su ataque en un momento clave de la temporada.

El panorama representa un nuevo contratiempo para el equipo francés, que hace apenas unas semanas sufrió la baja de Khvicha Kvaratskhelia por una lesión grave en los ligamentos cruzados. Ahora, la situación de Doué genera incertidumbre sobre la disponibilidad de otra de sus piezas ofensivas, aunque cualquier pronóstico sobre su recuperación dependerá de las pruebas médicas y del reporte que emita el club.

Paradójicamente, el extremo francés había sido protagonista minutos antes por una razón completamente distinta. Doué consiguió el segundo gol del Paris Saint-Germain para colocar el 1-2 en el marcador, resultado con el que ambos equipos se marcharon al descanso. El atacante aprovechó una asistencia de Achraf Hakimi y definió frente a la portería rival para celebrar con una sonrisa, sin imaginar el dramático desenlace que tendría su participación en el encuentro.

MÁS INFORMACIÓN: Justicia francesa da carpetazo a demanda de Kylian Mbappé contra PSG por acoso moral

La despedida del futbolista también dejó una imagen de reconocimiento por parte de la afición rival. Mientras los servicios médicos lo retiraban en camilla, los seguidores del Niza respondieron con aplausos como muestra de solidaridad ante el difícil momento del jugador. Por ahora, el PSG queda a la espera de conocer la gravedad de la lesión de Désiré Doué, cuya posible ausencia supondría un golpe importante para las aspiraciones del conjunto dirigido por Luis Enrique.