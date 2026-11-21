El español superó al estadounidense en tres sets y disputará su segunda final consecutiva en Turín, donde buscará conquistar su primera Copa de Maestros

Alcaraz buscará el título en Turín este domingo | Reuters

Carlos Alcaraz está a una victoria de conquistar uno de los pocos grandes títulos que todavía le faltan en su carrera. El español consiguió su boleto a la final de las ATP Finals 2026 después de remontar ante Ben Shelton por 3-6, 6-3 y 7-6(1), en un encuentro que puso a prueba su condición física y que resolvió en el desempate del tercer set.

El murciano llegó a las semifinales con molestias musculares en la pierna izquierda y tuvo que competir con un vendaje de compresión en el muslo. A pesar de las dificultades, logró imponerse para regresar por segundo año consecutivo al partido por el título, después de perder la final de 2025 frente a Jannik Sinner.

Alcaraz supera sus problemas físicos y remonta ante Shelton

La condición física del español era una de las principales incógnitas antes del encuentro. Las molestias en el muslo izquierdo, que ya habían requerido atención médica durante la fase de grupos, lo obligaron a modificar sus sesiones de preparación y reducir el tiempo de calentamiento previo a los partidos. A ello se sumaban problemas en la rodilla derecha.

Shelton aprovechó las dificultades de movilidad de su rival durante el primer set. El estadounidense consiguió una ruptura temprana y utilizó su potente servicio para mantener la ventaja hasta quedarse con el parcial por 6-3.

All aboard the Carlos express 🚄@carlosalcaraz reaches back-to-back finals in Turin after an enthralling three-set battle against Shelton!#NittoATPFinals pic.twitter.com/lii59SrcjT — ATP Tour (@atptour) November 21, 2026

Sin embargo, Alcaraz encontró mejores sensaciones con el paso de los juegos. El español elevó su efectividad con el saque, redujo los errores y consiguió romper el servicio en el octavo juego del segundo set, una ventaja que le permitió igualar el encuentro.

El tercer parcial se convirtió en una disputa mucho más equilibrada, con ambos jugadores protegiendo sus turnos de servicio. Sin oportunidades suficientes para establecer una diferencia definitiva, el partido llegó al tie-break, donde Alcaraz tomó el control desde los primeros puntos y se impuso por 7-1.

Carlos Alcaraz iguala a Rafael Nadal y busca su primera Copa de Maestros

Con apenas 23 años, alcanzó su segunda final de las ATP Finals e igualó la marca de Rafael Nadal, quien disputó el partido por el título en las ediciones de 2010 y 2013. Ambos son los únicos tenistas españoles que han llegado al menos dos veces a la final del torneo.

La clasificación también representa una nueva oportunidad de conquistar un trofeo que se le escapó en 2025, cuando perdió ante Jannik Sinner. Aunque acumula 29 títulos en el circuito ATP, el campeonato de fin de temporada sigue pendiente en su palmarés.

Desde que volvió de la lesión que sufrió el pasado mes de abril, el español recuperó protagonismo con los títulos de Tokio, Viena y París. Su victoria sobre Shelton también extendió a 13 su racha de triunfos consecutivos y mantuvo su invicto de 14 partidos en pistas cubiertas durante 2026.

¿Cuándo juega Carlos Alcaraz la final de las ATP Finals 2026?

Alcaraz disputará la final el domingo 22 de noviembre, a las 11:00 horas del centro de México. Su rival saldrá de la segunda semifinal entre Alexander Zverev y Daniil Medvedev, programada para este sábado.

La recuperación física será una de sus prioridades antes del encuentro decisivo. Después de superar a Shelton, el español reconoció la importancia de aprovechar las horas disponibles para llegar en las mejores condiciones.

“Ahora, al dejar la pista, va a empezar la recuperación; fundamental para mí el recuperarme y estar listo para mañana“, señaló Alcaraz, quien tendrá una nueva oportunidad de conquistar un torneo que ha señalado como uno de sus principales objetivos.