México y Camerún jugarán su segundo partido del Mundial sub 17 este próximo martes 24 de noviembre en el Campo 5 del Aspire Zone de Doha, Qatar

México vs Camerún, en vivo online el Mundial sub 17 | Claro Sport

La Selección Mexicana se medirá ante Camerún este martes 24 de noviembre, con el objetivo de conseguir su segunda victoria en el Mundial Sub 17 de Qatar y dar un paso importante hacia la siguiente ronda de una competencia que reúne a 48 selecciones. El Tricolor llega a este compromiso tras un triunfo por la mínima diferencia frente a Rumania, resultado que le permitió sumar sus primeros tres puntos, mientras que los Leones Indomables sufrieron una derrota ante Venezuela en su debut. Por ello, el conjunto africano afrontará el encuentro con la obligación de ganar para mantener sus aspiraciones de avanzar en el torneo, en un partido clave para el futuro de ambas selecciones.

Fecha, horario y dónde ver en vivo el México vs Camerún del Mundial sub 17 Qatar 2026

México y Camerún se enfrentarán este martes 24 de noviembre en un compromiso correspondiente a la jornada 2, un partido que puede marcar el rumbo de ambas selecciones en el torneo y que exige máxima concentración para mantener vivas sus aspiraciones. Sigue todas las acciones a través del minuto a minuto de Claro Sports, donde encontrarás la cobertura más completa del encuentro, con los goles, las jugadas determinantes, las incidencias, comentarios y análisis en tiempo real.

MÁS INFORMACIÓN: La convocatoria de México para el Mundial sub 17

México : 07:30 horas. | Vix y TUDN.

: 07:30 horas. | Vix y TUDN. Estados Unidos: 08:30 horas ET, 05:30 horas PT. | Fox Sports y fuboTV.

Alineaciones probables: así juega México en la jornada 2 del Mundial sub 17

En los torneos de categorías juveniles, los planteamientos tácticos suelen ser más variables debido a la posibilidad de realizar ajustes constantes en función del desarrollo de los futbolistas y las características del rival. Por esta razón, las alineaciones y los sistemas pueden presentar modificaciones de último momento. No obstante, el antecedente más reciente de Camerún muestra que Thomas Libiih apostó por un 4-2-3-1, una estructura que ofrece equilibrio entre sus líneas y alternativas para atacar por los costados. Por su parte, la Selección Mexicana de Jürgen Castañeda suele alternar entre el 5-2-3 y el 3-4-3, dos esquemas que le permiten reforzar la zona defensiva sin renunciar a la profundidad por las bandas.

México : José Corona, Dylan Martínez, André Godínez, Alan Hernández, Álvaro Velázquez, Gerson Gutiérrez, Jonathan de la Fuente, Ángel Reyes, Matthew Arana, Adán Sánchez y Davian Kimbrough.

: José Corona, Dylan Martínez, André Godínez, Alan Hernández, Álvaro Velázquez, Gerson Gutiérrez, Jonathan de la Fuente, Ángel Reyes, Matthew Arana, Adán Sánchez y Davian Kimbrough. Camerún: Glory Kingue, Marc Mbonga, Ulrick Kenfack, Yann Ndzie, Esingila Georges, Eric Bolo, Abdoulraman Soudeisse, Bassirou Nkoto, Douka Nkoto, Michel Mba y Emmanuel Eone.

Antecedentes del México – Camerún y últimos resultados

El enfrentamiento entre México y Camerún del próximo 24 de noviembre marcará un capítulo inédito en la historia de ambas selecciones dentro de una Copa Mundial sub 17. El Tricolor nunca se ha medido ante los Leones Indomables en esta categoría del torneo de la FIFA, por lo que el compromiso representará su primer partido en una competencia que reúne a las principales promesas del fútbol internacional.

MÁS INFORMACIÓN: Estados Unidos declina participar en el Mundial sub 17

Sin embargo, el historial entre ambos países sí cuenta con tres antecedentes en la categoría absoluta, dos de ellos en partidos amistosos y uno más en una Copa del Mundo. El primer enfrentamiento ocurrió el 22 de septiembre de 1993, cuando México consiguió una victoria por 1-0 en Los Ángeles, Estados Unidos, gracias a una anotación de Ignacio Ambriz al minuto 55.

El antecedente más destacado tuvo lugar el 13 de junio de 2014, durante la fase de grupos del Mundial de Brasil, donde el conjunto mexicano volvió a imponerse por 1-0 con un tanto de Oribe Peralta. El choque más reciente se celebró el 10 de junio de 2023, en San Diego, y terminó con empate 2-2: Israel Reyes y Kevin Álvarez marcaron para el Tricolor, mientras que Bryan Mbeumo y Karl Toko Ekambi anotaron por Camerún. Ahora, las selecciones juveniles escribirán su propia historia, con un primer enfrentamiento mundialista que ampliará la rivalidad entre ambos países.