No te pierdas todas las emociones de este vibrante partido desde la cancha del Estadio de Vallecas

Sigue el Rayo Vallecano vs Valencia, en vivo. | Claro Sports

El Rayo Vallecano y el Valencia se enfrentan en el Estadio de Vallecas, dentro de la jornada 13 de LaLiga de España este sábado 21 de noviembre de 2026, . El encuentro tiene como protagonista a Javier Aguirre, quien dirige al Valencia y busca una nueva victoria para salir de los puestos de descenso.

El Rayo Vallecano, dirigido por Beñat San José, ocupa el puesto 14 de la clasificación con 12 puntos en 11 partidos. El conjunto de Madrid llega tras perder 1-0 ante la Real Sociedad y acumula una victoria en sus últimos seis compromisos de liga.

Por su parte, el Valencia ocupa la posición 19 con nueve puntos después de 12 jornadas. El equipo de Aguirre perdió 3-0 contra el Real Madrid en su partido anterior y necesita sumar para salir de la zona de descenso. Una victoria ante el Rayo permitiría al conjunto valencianista alcanzar los 12 puntos.

¿A qué hora inicia el Rayo Vallecano vs Valencia hoy 21 de noviembre de 2026?

El partido entre Rayo Vallecano y Valencia comienza a las 9:15 horas, tiempo del centro de México, este sábado 21 de noviembre. En España, el silbatazo inicial está programado para las 16:15 horas. El Estadio de Vallecas será la sede del encuentro y José Luis Munuera Montero será el árbitro.

El encuentro también representa una oportunidad para que ambos equipos rompan una racha de empates en sus enfrentamientos. Los últimos tres partidos de liga entre Rayo Vallecano y Valencia terminaron 1-1, incluido el compromiso del 14 de mayo de 2026 en Mestalla.

Alineaciones del Rayo Vallecano vs Valencia para la jornada 13, al momento

Todo está listo para que comience a rodar el balón en la cancha del Estadio de Vallecas, donde los dirigidos por Javier Aguirre intentarán llevarse los tres puntos a casa.

Rayo Vallecano: Emil Audero; Andrei Ratiu, Florian Lejeune, Mujaid Sadick, Adrià Pedrosa; Pathé Ciss, Pedro Díaz, Unai López; Jorge de Frutos, Sergio Camello y Georgiy Tsitaishvili.

Valencia: Stole Dimitrievski; Arnau Martínez, Pepelu, César Tárrega, Pablo Maffeo; Dani Raba, Guido Rodríguez, Javi Guerra, Aarón Mayol, Luis Rioja y Umar Sadiq.

¿Dónde ver el Rayo Vallecano vs Valencia en vivo? Canales de TV y streaming online

El Rayo Vallecano vs Valencia se podrá ver en México a través de la señal de Sky Sports, mientras que en Claro Sports tendremos nuestro tradicional minuto a minuto y toda la cobertura.