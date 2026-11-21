Cruz Azul, América y Chivas pelearán en la última jornada por el liderato del Apertura 2026, un privilegio que podría ser un factor en la Liguilla

La Liga MX se prepara para cerrar la fase regular del Apertura 2026 con una disputa por el liderato que llegará hasta la última jornada. Cruz Azul, América y Chivas conservan posibilidades matemáticas de terminar en la cima de la clasificación, un objetivo que representa algo más que una distinción estadística, pues el primer lugar ofrece ventajas deportivas importantes de cara a la Liguilla. Sin embargo, alcanzar la condición de superlíder también implica cargar con una de las supersticiones más conocidas del fútbol mexicano: la llamada maldición del líder, una estadística que durante años alimentó la idea de que dominar el campeonato no necesariamente conduce al título, aunque los antecedentes recientes muestran un panorama distinto.

Cruz Azul llega a la última fecha como líder con 32 puntos, apenas dos por encima de América y Chivas, sus principales perseguidores. La Máquina tendrá una prueba determinante este domingo 22 de noviembre ante el Guadalajara en el Estadio Akron, mientras que las Águilas buscarán aprovechar su oportunidad un día antes, cuando visiten a Tigres en el Estadio Universitario. Los resultados de ambos encuentros definirán quién termina en lo más alto de la tabla, con la posibilidad de que el conjunto rojiblanco también se incorpore a la pelea si consigue una combinación favorable en su compromiso frente a los celestes.

Aunque el liderato no entrega un trofeo oficial, terminar como superlíder representa una ventaja considerable en las eliminatorias. En cuartos de final y semifinales, si el marcador global termina igualado después de los 180 minutos, el equipo con mejor posición en la clasificación avanza a la siguiente ronda, sin necesidad de tiempos extra ni tanda de penales. Además, el primer lugar conserva la localía durante toda la Liguilla, incluida una eventual final, y en el arranque de la Fiesta Grande enfrenta al octavo clasificado. En semifinales también puede beneficiarse de su posición, pues se mide al peor ubicado de los cuatro clubes que sobrevivan a los cuartos de final.

La maldición del superlíder: una estadística que marcó los torneos cortos

Pese a estos beneficios, la historia de los torneos cortos construyó una reputación poco favorable para los equipos que terminan en la cima. Entre el Invierno 1996 y el Apertura 2019, apenas siete superlíderes consiguieron el campeonato en 47 torneos, una efectividad del 14.89 por ciento. Toluca fue el primero en marcar una época con sus títulos del Verano 1998, Verano 1999 y Verano 2000; Pachuca también rompió la tendencia con las coronaciones del Clausura 2006 y Clausura 2007, mientras que Santos Laguna lo consiguió en el Clausura 2012 y América en el Apertura 2014. Una cifra que, por sí sola, explica por qué el liderato llegó a convertirse en una posición incómoda para varios candidatos al campeonato.

Algunos antecedentes contribuyeron a fortalecer esa superstición. Atlante protagonizó uno de los episodios más contundentes en el Invierno 1996, cuando, después de dominar la fase regular, cayó por un escandaloso 9-2 global ante Toros Neza, octavo de la clasificación. Un semestre después, el América de Jorge Solari, que había sumado 37 puntos, sufrió una eliminación similar ante Morelia, equipo que llegó desde el repechaje y lo derrotó por 4-1. Cruz Azul tampoco pudo escapar de ese destino en el Invierno 1998: pese a firmar una campaña histórica de 40 unidades y 41 goles a favor, Pumas lo eliminó en cuartos de final con un global de 4-3. La sorpresa volvió a aparecer en el Verano 2002, cuando La Piedad, líder general, perdió 6-2 ante América, que había clasificado en el octavo puesto y terminó por conquistar el campeonato.

Los tropiezos de los primeros lugares continuaron en los años posteriores. En el Apertura 2002, el América de Manuel Lapuente estableció una marca de 43 puntos en 19 jornadas, pero Santos Laguna lo dejó fuera de la competencia con un global de 5-4. Monterrey también sufrió una eliminación en cuartos de final ante Pumas en 2004, mientras que Tigres vivió otro capítulo doloroso en el Clausura 2015, cuando Santos Laguna, octavo clasificado, lo eliminó en una Liguilla en la que los cuatro primeros lugares quedaron fuera. Cruz Azul volvió a alimentar el mito en el Apertura 2018: terminó como superlíder con 36 unidades, alcanzó la final, pero América se impuso por 2-0 en el marcador global. Aquella derrota representó la quinta eliminación de La Máquina como líder en la historia de los torneos cortos y confirmó que una gran fase regular no siempre encuentra recompensa en la Fiesta Grande.

La tendencia cambia: seis superlíderes fueron campeones desde 2020

Sin embargo, la tendencia comenzó a cambiar a partir de 2020, cuando seis de los 12 superlíderes consiguieron levantar el trofeo, una efectividad del 50 por ciento que contrasta con el registro de las 47 ediciones anteriores. León abrió este periodo con el título del Guard1anes 2020, Cruz Azul lo hizo en el Guard1anes 2021, América conquistó el Apertura 2023 y Clausura 2024, mientras que Toluca completó la lista con sus campeonatos del Clausura 2025 y Apertura 2025. Entre los posibles factores de este cambio aparece la implementación del repechaje y posteriormente del Play In, formatos extintos que pudieron ofrecer un descanso adicional a los equipos mejor ubicados antes del inicio de las eliminatorias. No obstante, esa explicación todavía requiere mayor respaldo y las próximas Liguillas permitirán evaluar si existe una relación entre ambos elementos.

Torneo Superlíder campeón Puntos (17 jornadas) Rival en la final Marcador global Guard1anes 2020 León 40 Pumas UNAM 3-1 Guard1anes 2021 Cruz Azul 41 Santos Laguna 2-1 Apertura 2023 América 40 Tigres UANL 4-1 (t.e.) Clausura 2024 América 35 Cruz Azul 2-1 Clausura 2025 Toluca 37 América 2-0 Apertura 2025 Toluca 37 Tigres UANL 2-2 (9-8 pen.)

Los equipos que no pudieron aprovechar el liderato en los últimos años

La maldición tampoco ha desaparecido por completo. En el Apertura 2021, América terminó como líder con 35 puntos, pero Pumas lo eliminó en cuartos de final; Pachuca llegó a la final del Clausura 2022, aunque Atlas le arrebató el campeonato. Las Águilas volvieron a dominar la fase regular en el Apertura 2022 con 38 unidades, pero Toluca las dejó fuera en semifinales. Monterrey cayó ante Tigres en esa misma instancia durante el Clausura 2023, mientras que Cruz Azul, pese a establecer un récord de 42 puntos en el Apertura 2024, quedó eliminado ante América en semifinales. El antecedente más reciente corresponde a Pumas, que sumó 36 unidades en el Clausura 2026 y alcanzó la serie por el título, pero terminó como subcampeón tras perder 2-1 en el global ante La Máquina. Así, el Apertura 2026 pondrá a prueba dos historias que conviven en el fútbol mexicano: la ventaja deportiva de terminar en la cima y una superstición que, aunque perdió fuerza en los últimos años, todavía conserva argumentos para mantenerse vigente.